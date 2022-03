Stralsund

Das Theater Vorpommern zeigt am Freitagabend die Opern-Premiere „Alica“. Wie wird der Chor das Stück umsetzen? Denn erst in der vergangenen Woche wurde publik, dass viele Mitglieder an Corona erkrankten. „Die allgemeinen und speziellen Hygieneregeln werden nicht eingehalten, wie Abstand, Lüften, Testen“, lautete ein Vorwurf aus der Belegschaft. Verwaltungsdirektor Peter van Slooten wies den Vorwurf zurück: Es gelte an allen Spielstätten „ein Hygienekonzept, das alle Vorgaben berücksichtigt“.

So lautet die Antwort auf die eingangs genannte Frage: Einen Chor gibt es, aber nicht auf der Bühne. Er wird – allerdings nicht coronabedingt! – eingespielt. Er ist im Übrigen wieder fit und probt am „Messias“. Chorsingen in Coronazeiten? Es bleibt eine sehr gewöhnungsbedürftige Herausforderung.

Händel schrieb 42 Opern und ging dreimal pleite

Zum Stück und seinen Hintergründen: 1784 erschien in deutscher Übersetzung ein Buch über Georg Friedrich Händel. Darin teilte Autor Charles Burney, englischer Europareisender in Sachen Musik, seinen Lesern mit: „Daß Händel an Stärke und Kühnheit der musikalischen Schreibart, an Reichthum der Harmonie, an Verflechtung der Stimmen in einander, jedem Komponisten, der je in dieser Rücksicht sich auszeichnete, überlegen war, ist ausgemacht genug.“ Und: Er sei einfach „ohne Gleichen“.

Recht hatte er! Wer in Stralsunds Großem Haus zur Premiere von „Alcina“ (1735) geht, wird das wohl bestätigen können. In jener Gattung übrigens, die Händel mit 42 (!) Werken bedacht hat. Trotzdem ging er als Opernunternehmer in London dreimal pleite. Und trotzdem werden seine Werke noch immer auf den Bühnen dieser Welt gespielt.

In Vorpommern allerdings eher selten. Umso wichtiger der jetzige Beitrag mit einer Barockoper, die jedes Ensemble vor schwierige, weil ungewohnte Aufgaben stellt.

Alcina verwandelt Liebhaber in Steine und Tiere

Fragt man im Hause nach, hört man durchweg Erfreuliches. Generalmusikdirektor Florian Csizmadia spricht von „spannender Probenarbeit“. Das Ensemble sei mit Begeisterung am Werk, mit großer Offenheit gegenüber den für das Stück notwendigen vokalen und instrumentalen Anforderungen und daher mit viel Freude an einer fantasievollen Umsetzung.

Eine Szene aus der Händeloper Alcina: Elena Tasevska als Bradamante (l.), Antje Bornemeier als Alcina und Pihla Terttunen als Ruggiero. Quelle: Peter van Heesen

Der Stoff – nach dem Renaissance-Dichter Ariost und seinem Werk „Der rasende Roland“ – führt uns auf eine paradiesische Insel. Auf der pflegt eine männerverschlingende Frau (Zauberin Alcina) ihre vielen abgelegten Liebhaber in Steine, Pflanzen oder Tiere zu verwandeln. Doch dann erlebt sie erstmals echte Liebe. Und kann sie aber doch nur kurze Zeit auskosten. Ihr Ruggiero, nicht mehr ihrem Zauber erlegen, mit wiedererlangtem Erinnerungsvermögen und von seiner Verlobten Bradamante gedrängt, verlässt sie.

Alcinas Zauberkräfte versiegen

Alcina zerbricht an ihrer nun unerwiderten Liebe. Ihre Zauberkräfte versiegen. Ihre Welt, eine Blase aus der Zeit gefallenen Abgeschottetseins, versinkt. Ein wahres Happy End ist nicht in Sicht.

Aber so einfach kommt ein Fan barocken Opernglanzes natürlich nicht davon. Um dieses Handlungsgerüst herum „verwickelt“ sich noch manche andere Beziehung. Es gibt Missverständnisse, Liebeswirrwarr mit Eifersucht, Verrat, aber auch wirkliche Tragik und große Gefühle.

Wie zu hören, ist Stralsunds Alcina keine nur böse Zauberin. Eher geht es darum, ihr jenseits jeder Schwarz/Weiß-Alternative prägende Züge echter Menschlichkeit zu verleihen. Und spätestens da kommt eine Musik ins Spiel, die zu Händels bester gehört: Sie ist voller aktionsreicher Impulse. Arien, in denen Händel seine Fähigkeiten zu gefühlvoller, affektreicher wie effektvoller Gestaltung voll zur Geltung bringt. Sie kann betörend klagen, sinnlich schmeicheln – oder im Rache- und Vergeltungsmodus alle Fesseln sprengen.

Tickets und Termine Premiere am 25. März, 19.30 Uhr, Großes Haus in Stralsund, Einführung um 18.45 Uhr. Weitere Termine: 10. April und 4. Juni in Stralsund, 22. April und 12. Juni in Greifswald, 22. Juni in Putbus. 3G-Regel: Zutritt haben Genesene, Geimpfte und Getestete. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an den Theaterkassen, auf theater-vorpommern.de und telefonisch: 03831 / 26 46 124 (Di.-Fr. 10-13 Uhr und 16-18 Uhr)

Geertje Boeden (Inszenierung) hat samt Team sicher ein Konzept im Blick, das die Gegebenheiten eines barocken Werkes für den heutigen Zuschauer plausibel macht. Auf diesen Premierenabend darf man also sehr gespannt sein. Und darauf hoffen, dass ihm kein Virus die so aufwendig vorbereitete und so fantasievoll gewürzte Suppe versalzt.

Von Ekkehard Ochs