Premiere in MV: Erste Apotheker im Land können jetzt gegen Corona impfen

Rostock

Julia Borchardt (26) zieht konzentriert eine Spritze auf und schaut ihre Kollegin Verena Memering (30) an. Jetzt heißt es, tapfer zu sein. Die 26-Jährige sticht die Nadel senkrecht in den Oberarm und drückt die Flüssigkeit hinein. Damit die Übungspatientin an diesem Tag aber nicht wirklich Dutzende Impfungen überstehen muss, spannt über ihrem Oberarm ein dicker, gummiartiger Dummy, in den hineingestochen wird. „Geschafft, jetzt bist du dran“, sagt Julia Borchardt lachend.

Die beiden Greifswalder Frauen, die in der Grimmener Rosenapotheke arbeiten, gehören zu den 25 Pionieren im Land, die am Samstag im Rostocker Radisson Hotel das Impfen gelernt haben. Sie können nach der sechsstündigen Praxisschulung theoretisch jetzt Patienten gegen Covid-19 impfen. „Die Nachfrage bei den Kunden ist schon groß, die Leute kommen und wollen wissen, wann es losgeht“, sagt die Diplom-Pharmazeutin Borchardt.

Die fünf Schulungen sind ausgebucht, es gibt Wartelisten

Christian Gillot, stellvertretender Geschäftsführer der Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Martin Börner

Dass aber sofort überall in den Apotheken in MV geimpft wird, ist nicht zu erwarten. Die Schulungen der Landesapothekerkammer (LAK) MV im Februar und März sind zwar ausgebucht und es gibt Wartelisten, aber ob die Apotheken später auch die geforderten Räumlichkeiten und das Personal für eigene Impftermine finden, wird sich erst noch zeigen.

„Ich schätze, dass wir Ende März vielleicht in einem Viertel der Apotheken Mitarbeiter haben, die impfen können. Aber wenn es letztlich zehn Prozent aller Apotheken auch anbieten, wäre das schon gut“, sagt Christian Gillot, stellvertretender Geschäftsführer der LAK. Zu hohe Erwartungen will man nicht schüren. Denn die Anforderungen und Kapazitäten können nicht alle erfüllen.

Zurückhaltung: „Wir wollen keine Konkurrenz für Ärzte sein“

Außerdem gibt es noch einen zweiten Grund für die Zurückhaltung: Viele Apotheker wollen auf keinen Fall eine Konkurrenz für die Ärzte sein. Das betonen gleich mehrere im OZ-Gespräch. Judith Töpke aus Crivitz sagt: „Es ist positiv, dass wir unser Spektrum erweitern. Inwiefern wir es dann nachher auch umsetzen, wird man sehen. Das muss man zusammen mit den Ärzten besprechen. Wir haben ja auch das Impfzentrum im Ort, das hat Priorität.“ Ein Hausarzt, der seine Praxis gegenüber der Apotheke hat, habe allerdings signalisiert, dass er jetzt aufhört zu impfen.

Ihre Kollegin Antje Feldmann aus Schwerin sieht das ähnlich. Sie freut sich über die Chance, jetzt gegen Covid-19 impfen zu können, war über die Warteliste nachgerückt. Auch für sie ist das Spritzen absolutes Neuland. Bisher gab es im Nordosten grundsätzlich keine Impfungen in Apotheken. „In anderen Bundesländern impfen Apotheker ja auch schon gegen Grippe. Und meine Freundin aus Texas hat mir erzählt, dass in den USA sogar Tankstellenmitarbeiter und Verkäufer impfen dürfen“, sagt die Schwerinerin.

Impfarzt: „Zügig, aber ohne Gewalt impfen“

Detailaufnahme der künstlichen Schulter, mit der die Teilnehmer das Impfen üben. Quelle: Martin Börner

An den Tischen im Ostseesaal des Hotels ist inzwischen emsiges Üben angesagt. Es wird desinfiziert und gespritzt, was das Zeug hält. „Halten Sie die Spritze wie einen Dartpfeil und führen Sie sie senkrecht ein. Und dann zügig und nicht zu langsam impfen, aber auch nicht mit Gewalt“, empfiehlt der Impfarzt und Referent der Veranstaltung. Er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, aus Sicherheitsgründen, wie der Mediziner sagt. Er sei stolz auf das, was er tue. Aber Corona-Leugner würden Ärzten wie ihm in seiner Heimat das Leben schwermachen.

Er bringt den Schulungsteilnehmern bei, wie die Patienten sitzen sollen, wie sie die Einstichstelle wählen, wie die Materialien vorbereitet werden und was zu tun ist, wenn seltene Komplikationen auftreten. Der Mediziner gibt den Apothekern zudem Tipps, wie sie mit Angstpatienten umgehen können.

Apotheker sehen Chance, Mediziner bei Bedarf zu unterstützen

„Seien Sie immer kooperativ, nicht fordernd, und verwenden Sie neutralen Sprachgebrauch. Sätze wie ’Es tut überhaupt nicht weh’ sollten nicht fallen, sonst ist das Vertrauen im Zweifel verloren“, betont er. Sein Fazit am Ende der Schulung ist positiv: „Alle sind sehr motiviert und interessiert, üben gewissenhaft.“ Das Impfen sei bei den Apothekern in „guten Händen“.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Teilnehmer sind zufrieden. Verena Memering von der Grimmener Rosenapotheke sieht die neu erworbenen Fähigkeiten vor allem als Chance, die Ärzte zu unterstützen, wenn es mal eng wird. „Jetzt, wo wir es gelernt haben, könnten wir ja bei Sonderimpftagen aushelfen, wenn es nötig wird, oder für eine Schwester einspringen, wenn sie krank geworden ist.“

Von Virginie Wolfram