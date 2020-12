Protest-Korso der Bauern in MV: Hier kommt es am Freitag zu Staus

Schwerin/Neubrandenburg

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern protestieren am Freitag mit landesweiten Trecker-Korsos gegen die Agrarpolitik von Land und Bund sowie gegen die Preispolitik des Lebensmittelhandels. In der Landeshauptstadt Schwerin, im Raum Rostock, im Raum Greifswald-Stralsund und im Raum Neubrandenburg drohen damit im morgendlichen Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben des Bauernverbandes MV und der Initiative „Land schafft Verbindung“ werden zu den landesweit vier Protest-Korsos rund 500 Trecker erwartet, möglicherweise sogar mehr.

Um 8.30 Uhr wollen die Bauern mit ihren Traktoren auf den Routen stoppen, um damit das Ende der Landwirtschaft und regionalen Lebensmittelproduktion zu symbolisieren, wie Detlef Nickel vom Bauernverband sagte. „Wir legen eine Gedenkminute für die sterbende Landwirtschaft ein“, so Kathrin Naumann von der Bauerninitiative „Land schafft Verbindung“. Zeitgleich werden Bauernvertreter in Schwerin den Landtagsabgeordneten eine Petition mit Forderungen zur umstrittenen Düngelandesverordnung, dem Insektenschutzgesetz und zur Preispolitik im Lebensmitteleinzelhandel überreichen.

Auf welchen Strecken rollen die Trecker ?

Raum Rostock: Die Trecker sammeln sich in Kobrow (Gemeinde Wadrow). Von dort fährt die Kolonne über Laage nach Dummerstorf, Rostock, Bad Doberan, Schwaan und zurück nach Laage. In Dummerstorf wollen die Bauern vor dem Norma-Zentrallager einen Stopp einlegen.

Raum Vorpommern: Der Konvoi startet in Greifswald, führt über Stralsund und Grimmen zurück nach Greifswald.

Raum Neubrandenburg: Der Korso sammelt sich in Blankenhof bei Neubrandenburg. Von dort geht es über die Kreisstadt nach Stavenhagen und Altentreptow zurück nach Neubrandenburg. Stoppen wollen die Landwirte vor dem Netto-Zentrallager in Stavenhagen, um dort gegen die Preispolitik des Lebensmittelhandels zu demonstrieren.

Schwerin: Hier führt der Korso durch das Stadtgebiet. Gestoppt wird gegen 8.30 Uhr vor dem Schloss.

Wo ist die größte Staugefahr?

In Rostock, Greifswald, Neubrandenburg und Schwerin, weil die Routen in der morgendlichen Hauptverkehrszeit durch die Städte führen. In der größten Stadt des Landes rollt der Konvoi von der Neubrandenburger Straße kommend über den Verbindungsweg auf die Straße Am Strande weiter auf die B 105 Richtung Bad Doberan. In Greifswald fahren die Trecker über die Wolgaster Straße zur Europakreuzung und den Hansering, auf dem gerade umfangreiche Bauarbeiten stattfinden. In Stralsund ist die Innenstadt nicht betroffen. Der Korso fährt nur über den Rügenzubringer und schwenkt dann nach Grimmen.

Ab wann ist mit Einschränkungen zu rechnen?

Die Trecker sammeln sich ab 6.30 Uhr an den Ausgangspunkten, von denen sie zwischen 7 Uhr und 8 Uhr starten. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen und bittet Autofahrer um Verständnis. Die Konvois könnten nicht überholt werden. Zeitweise kann es zu Sperrungen an neuralgischen Punkten wie Kreuzungen kommen, hieß es von der Polizei.

Worum geht es den Bauern?

Um drei Punkte: Die geplante Düngelandesverordnung benachteilige Bauern im Nordosten stark, hieß es vom Bauernverband. Auf 13 Prozent der Agrarfläche soll nur noch „deutlich unter Bedarf gedüngt“ werden. Hier seien Änderungen nötig.

Kritisiert wird das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes. Die Bauern befürchten ein Totalverbot beziehungsweise starke Einschränkungen für den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden in Naturschutz-, Vogelschutz- und FFH-Gebieten. Damit würden 15 bis 20 Prozent der Flächen in MV für den konventionellen Ackerbau verloren gehen.

Auch die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels ist den Landwirten ein Dorn im Auge. Die Bauern beklagen fallende Erzeugerpreise, während die Anforderungen an Tierwohl, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität immer mehr angezogen werden. „Der Lebensmittelhandel gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise und zwingt uns mit seiner ruinösen Preispolitik in die Knie“, so Naumann. Parallel zur Protestaktion in MV treffen sich am Freitag auf Bundesebene Vertreter der Bauerninitiative „Land schafft Verbindung“ mit den führenden Handelsunternehmen.

Von Martina Rathke