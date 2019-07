Miltzow

Bei einer konstituierenden Gemeindevertretersitzung nach der Kommunalwahl geht es normalerweise in erster Linie um Personalien, Vereidigungen, Verpflichtungen. Das alles gab es in Sundhagen auch, aber dort standen bereits erste Beschlüsse auf der Tagesordnung. Und weil der Schulneubau, der mittlerweile in Miltzow startete, zügig weitergehen soll, gibt es in Sundhagen auch keine Sommerpause, denn es müssen Baulose in regelmäßigen Abständen vergeben werden.

So informierte der alte und neue Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU) beispielsweise darüber, dass eine Umweltweltverträglichkeitsprüfung der Kompostieranlage in Reinberg unumgänglich sei. Darüber sei die Gemeinde vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) in Stralsund informiert worden. Krüger dankte gleichzeitig den Mitgliedern der Bürgerinitiative in Falkenhagen, die sich vehement für eine Überprüfung der Anlage vor Ort einsetzen und gegen die Geruchsbelästigung kämpfen. „Die Initiative macht Druck im Sinne unserer Gemeinde und der Bürger“, sagte der Bürgermeister.

Feuerwehrfahrzeug soll angeschafft werden Einstimmig beschlossen die Sundhagener Gemeindevertreter die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs im Jahr 2020. „Für ein HLF 20 wurden uns Fördermittel in Aussicht gestellt“, informierte Bürgermeister Helmut Krüger. Kritisiert wurde vor dem Beschluss, dass dieses Fahrzeug nicht genügend geländegängig sei. Eine Spende über 100 Euro nahm die Gemeinde per Beschluss für die Feuerwehr Sundhagen an. Steigende Betriebskosten und mehr Unterhaltung machen die Steigerung der Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Ryck-Ziese“ notwendig. Die Gemeindevertreter stimmten deshalb für eine Satzungsänderung. Die erhöhten Gebühren sind jetzt für drei Jahre stabil.

Etwas ungewohnt war die Sitzung zunächst losgegangen – als ältester Gemeindevertreter eröffnete der sichtlich überraschte Matthias Reitmann mit Humor die Sitzung. Danach allerdings gab es kaum Überraschungen: Der ehemalige und jetzige Bürgermeister Helmut Krüger wurde von seiner ehemaligen und neuen ersten Stellvertreterin Gabriele Dörner (beide CDU) vereidigt und verpflichtet. Krüger wiederum verpflichtete per Handschlag jeden einzelnen der 16 Gemeindevertreter. Peter Kröher von der Wählergemeinschaft Bürger für Sundhagen löst als 2. Stellvertreter Elke Lück ab. Über alle Vorschläge hatten sich Parteien ( CDU und Linke) sowie Wählergemeinschaft bereits im Vorfeld verständigt und es gab Einstimmigkeit der anwesenden Gemeindevertreter.

Auch die Listen für die Vorschläge der ordentlichen Mitglieder der gemeindlichen Ausschüsse waren abgestimmt. Im Hauptausschuss, der Beschlüsse fassen darf und in dem neben dem Bürgermeister sechs Gemeindevertreter arbeiten werden, sind in Zukunft Gabriele Dörner, Martina Liedtke (alle CDU), Peter Kröher, Matthias Reitmann, Elke Lück (alle Wählergemeinschaft) und Christiane Latendorf (Linke) tätig.

Im beratenden Finanzausschuss arbeiten fünf Gemeindevertreter ( Gabriele Dörner, Martina Liedtke ( CDU), Matthias Reitmann, Alexander Smrekar ( Wählergemeinschaft) und Ottfried Anklam (Linke). Weitere vier sachkundige Bürger sowie die Stellvertreter müssen noch bestimmt werden.

Genauso viele Mitglieder sind es im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Wirtschaft und Umwelt. Peter Voß und Heiko Mittag gehören als Einzelbewerber zu ihnen, genauso wie Hans-Jürgen Wellnitz ( CDU), Peter Trimborn und Lorenz Rindler (alle Wählergemeinschaft). Sachkundige Einwohner kommen hinzu.

Torsten Jahns, Elke Lück ( Wählergemeinschaft), Christiane Latendorf, Thomas Pauketat und Robert Bilow (beide CDU) wurden in den Ausschuss für Schulen, Jugend, Soziales, Kultur, Sport und Vereinsarbeit gewählt.

Als Sundhagener im Amtsausschuss Miltzow, wo auch Mitglieder der anderen amtsangehörigen Gemeinden Elmenhorst und Wittenhagen mitarbeiten, werden neben dem Bürgermeister Helmut Krüger Gabriele Dörner, Elke Lück, Alexander Smrekar und Christiane Latendorf vertreten sein.

Almut Jaekel