Prützmannshagen

Prützmannshagen ist ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz – ein kleines Durchfahrtsdorf, zwischen Kaschow und Neuendorf gelegen. Früher gab es zwei Großbauern, deren Gehöfte als Vierseithöfe angelegt waren. In den anderen Häusern wohnten die Landarbeiter und Angestellte.

Die Struktur des Ortes ist bis heute so geblieben. Allerdings sind die Häuser den Bedürfnissen der jetzigen Bewohner angepasst. Ställe, in denen früher Vieh gehalten wurde, werden anderweitig genutzt.

Wandel im Dorf erlebt

Eine, die das alles miterlebt hat, ist Erika Schlapmann. Sie kam als Flüchtling als 17-jähriges Mädchen in das ehemalige Bauerndorf. Hier fand die Jugendliche eine Anstellung, lernte bald ihren Mann kennen und blieb. Mit ihm hat sie ein Gehöft übernommen, bekam zwei Kinder und sagt: „Prützmannshagen ist meine zweite Heimat geworden.“

Ihre Tochter wohnt in Greifswald, die beiden Enkel und drei Urenkel leben leider weit entfernt. Aber moderne Medien machen es möglich, zu ihnen Kontakt zu halten.

Erika Schlapmann ist die älteste Einwohnerin und lebt gemeinsam mit Sohn Peter. Beide teilen die Leidenschaft für den Garten. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Große Unterstützung dabei ist Sohn Peter. Er ist dem Ort seiner Kindheit und dem Elternhaus treu geblieben. Inzwischen ist der Lehrer im wohlverdienten Ruhestand.

Früher gingen die Prützmannshäger im Nachbarort Neuendorf in die Schule. Dort waren eine Einkaufsmöglichkeit und der Sitz der LPG.

Familie Schlapmann bewirtschaftete bis 1961 ihre eigene Hofstelle und musste 1961 – wie viele andere auch – der LPG beitreten. Vieh wurde trotzdem noch gehalten, einerseits zur Eigenversorgung, andererseits konnte so der schmale Lohn aufgebessert werden. Viele ältere Menschen können die damalige Lebenssituation sicher nachvollziehen.

Rüstige Seniorin kauft gern ein

Aber mit den LPG-Zeiten verbindet Erika Schlapmann auch schöne Erinnerungen. Da waren die Erntefeste und andere Feiern im ehemaligen Kulturhaus in Neuendorf. „Die Leute von der LPG wurden auch täglich mit Essen versorgt. Das war eigentlich eine gute Sache“, erinnert sich die agile 93-jährige Seniorin.

Erika Schlapmann ist immer noch gerne unterwegs. Gemeinsam mit Sohn Peter nutzt sie die vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. „Eigentlich braucht man ja nichts mehr, aber irgendwas findet man immer. Wir kaufen gerne zusammen ein.“

Peter Schlapmann hingegen reiste schon immer viel und nutzte die neuen Urlaubsmöglichkeiten, die sich mit dem Mauerfall eröffneten. „Ich war auf allen Kontinenten und habe viele interessante Menschen kennengelernt. Das war eine schöne Zeit“, erinnert er sich an die Reisen in ferne Länder.

Erinnerungen an Kindheit im Dorf

Aber er erinnert sich auch gerne an seine Kindheit. „Ach, was haben wir Kinder Eishockey gespielt und uns Höhlen gebaut“, leuchtet es in den Augen bei den Erinnerungen an Aktivitäten vor gut sechs Jahrzehnten. Heute ist der 69-Jährige aktiv in der Natur unterwegs. Oft führt ihn der Weg in den nahe gelegenen Wald. Und auch seine Mutter unternimmt täglich ihre kleinen Spaziergänge durch das Dorf. „Es leben hier sechzehn Familien und wir haben 13 Kinder im Ort. Mit jedem kann man sich unterhalten. Es sind alles nette Leute hier. Es lebt sich gut hier“, bekräftigt die Seniorin.

Das Ortsschild von Prützmannshagen in der Gemeinde Süderholz Quelle: Roswitha Pendzinsky

Manchmal trifft sie auch Sandra Schwiemann und hält ein Schwätzchen am Gartenzaun. Die Mutter zweier Kinder wohnt seit acht Jahren in Prützmannshagen. Gemeinsam leben sie im Haus der Großeltern ihres Lebenspartners. Beide arbeiten in Greifswald. Auf dem Weg dorthin bringen sie ihre Kinder Anni und Toni nach Neuendorf in die Kindertagesstätte.

Mit ihrer Tochter teilt die junge Mutter die Leidenschaft fürs Reiten. Regelmäßig fahren sie nach Griebenow zum dortigen Reit- und Fahrverein. Auf dem eigenen Gehöft stehen die Ponys „Donna“ und „Susi“. „Das Reiten ist einfach ein schönes Hobby und ein angenehmer Freizeitausgleich“, bekräftigt Sandra Schwiemann.

Von Roswitha Pendzinsky