Grimmen

Der Sieg gegen Portugal hat wieder ordentlich Stimmung unter den Fans der deutschen Nationalmannschaft verbreitet. Das nächste und letzte Spiel der Gruppenphase der Europameisterschaft wird entscheidend. Denn ob Sieg oder Unentschieden – der Einzug ins Achtelfinale wäre gesichert. Und damit auch zumindest ein weiteres Fußballspiel, das zum Mitfiebern einlädt.

In der Sportsbar „Teamgeist“ am Sportforum in Grimmen können sich Fans und Schaulustige wieder gemeinsam das Spiel ansehen. Auf drei großen Fernsehbildschirmen kann aus fast jedem Blickwinkel das Spiel verfolgt werden. Für die Spiele, die gleichzeitig stattfinden, sollen auch beide Partien gezeigt werden. Sogar von der Außenterrasse muss der Besucher keine Angst haben, etwas zu verpassen – jeder Pass und jedes Tor kann durch die großen Fenster erspäht werden – ein Vorteil für Raucher, aber auch für jeden Gast, der entspannt in den Liegestühlen verweilen möchte. Außerdem ist für den Besuch der Außenterrasse kein negativer Schnelltest notwendig.

Für Speis und Trank ist auch gesorgt. Ob aus dem Fass gezapft oder in der Flasche, für genügend Biervorrat ist gesorgt. „Außerdem haben wir unser Bierangebot erweitert, damit die durstigen Kunden auf ihren Genuss kommen“, sagt Ramon Hennings. Bei dem laufenden Gewinnspiel eines bekannten Bierbrauers sind zudem Gewinn, wie Fanartikel, isolierte Turnbeutel, Bälle und Freibier, in Aussicht. Besondere Überraschung verrät die Besitzerin Patricia Hennings vorab: Wenn Deutschland den Sprung ins Achtelfinale schafft, gibt es ein Freibier nach dem Spiel gegen Ungarn.

Wer außerhalb von Grimmen unterwegs ist, kann auch in Stralsund – beispielsweise in der Brasserie am Neuen Markt, im Speicher 8 oder der Allstars Sportsbar – oder in Greifswald auf der Rasenfläche vor dem Dom und beim Italiener am Marktplatz Fußball gucken.

Von Christin Assmann