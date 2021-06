Pures Sommerfeeling: Grimmener haben wieder Reiselust

Grimmen

Sommerzeit ist Reisezeit – zumindest war dies so vor der Pandemie. Seit Pfingsten dürfen die Reisebüros wieder Kunden empfangen. Doch haben die Grimmener auch wieder Lust zu reisen? Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte Corina Westphal in ihrem Reisebüro „K&K Reisen“. Seit 20 Jahren schickt sie die Trebelstädter um die ganze Welt. Jetzt darf wieder gereist werden. Aber wohin? Die Reiseexpertin kennt die Trends und freut sich: „Ein stückweit Sommerfeeling ist bereits zurückgekehrt.“

Flugpreise sind recht stabil

Monatelange musste sich Corina Westphal um Rückabwicklungen in Sachen „Reisen“ kümmern. Nun geht es endlich wieder ums Buchen und Beraten. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass die Leute wieder Reiselust haben“, sagt sie. Nachdem das Reisebüro nach Pfingsten wieder öffnen durfte, steigt die Nachfrage kontinuierlich. „Einfach mal raus und einen schönen Urlaub mit dem Partner, Freunden oder der Familie verbringen. Man merkt, dass dies den Leuten sehr gefehlt hat“, beschreibt sie.

Dabei geht es in diesen Zeiten mehr denn je darum, den richtigen Reiseort zu finden. „Der Beratungsaufwand ist wesentlich größer geworden. Mir war immer wichtig, das passende Angebot für meine Kunden herauszufiltern. Nun kommen sich ständig ändernde Regelungen dazu. Dies hat zur Folge, dass Reisen wesentlich spontaner gebucht werden. Ich hatte zuletzt auch Kunden, die gesagt haben, dass sie noch in der selben Woche wegfliegen wollen“, verrät sie.

Und aktuell ist dies auch gar kein Problem, weil die meisten Anbieter noch Kapazitäten haben. Auch die Flugpreise sind in der Regel nicht gestiegen. „Außer nach Mallorca“, sagt Corina Westphal und erklärt: „Hier bezahlt man derzeit mehr für einen Flug.“ Insgesamt sind die Preise aber sehr stabil.

Orte, die leicht mit dem Auto erreichbar sind

Doch wo zieht es die Grimmener in Pandemiezeiten hin? Lieber ein Urlaub an der heimischen Ostsee oder doch eine Reise in ferne Länder? „Bezüglich der Reiseziele hat sich gar nicht so viel verändert“, meinte die Reiseexpertin aus der Trebelstadt und erklärt: „Wir haben schon immer viele Leute gehabt, die gerne Urlaub in Deutschland machen.“ Am häufigsten gebucht wird hierbei ein Urlaub auf Rügen, Usedom oder dem Darß.

Sehr beliebt seien zudem die Region der Mecklenburgischen Seenplatte. Aber auch einige erholsame Tage in Schleswig-Holstein, dem Harz oder Brandenburg werden immer wieder gerne gebucht. „Für Leute, die gerne in Deutschland Urlaub machen, geht es häufig darum, Orte zu finden, die mit dem Auto relativ schnell erreichbar sind“, erklärt sie.

Kreuzfahrten immer noch beliebt

Ungebrochen groß ist das Interesse an Kreuzfahrten. „Der Boom hält weiter an. Die beliebtesten Kreuzfahrtziele sind hierbei Griechenland, Spanien oder die Kanaren.

Und was geht immer? Na klar – Malle! „Ich hatte schon die ersten größeren Gruppen, die Mallorca als Freunde-Trip gebucht haben. Geflogen wird hierbei aber seltener von Rostock. Meine Kunden heben dann lieber in Hamburg oder Berlin ab“, sagt sie.

Zudem ist weiterhin auch die polnische Ostseeküste sehr beliebt. Ob nun für einen Wochenend-Trip oder mehrtägigen Urlaub.

Corina Westphal: „Meine Kunden sind viel spontaner geworden“

Die Nase voll haben die Reisenden vor allem vom Hin- und Hergebuche. „Der Trend geht nach dem Lockdown gezielt zu kurzfristigen Reisen. Vereinzelt planen meine Kunden auch schon den Herbst oder das kommende Frühjahr. In der Regel geht es aber um Reisen in den kommenden Wochen. Da spielt ganz einfach die Ungewissheit mit rein“, glaubt Corina Westphal.

Sehr reiselustig zeigen sich zudem die bereits „Durchgeimpften“. „Für viele war dies ein wichtiges Argument, um einen stressfreien Urlaub verbringen zu können.

Die beste Nachricht aber: Die Grimmer hat die Reiselust gepackt. Und so werden sicher viele Trebelstädter noch in diesem Sommer ihre Koffer packen, den Alltag hinter sich lassen und eine schöne Zeit an einem Ort ihrer Wahl verbringen.

