Rolofshagen

Zehn Jahre war es her, dass der Wendorfer Musiker, Schauspieler und Liedermacher Thomas Putensen zuletzt ein Konzert in der Rolofshagener Feldstein-Kirchenruine gab. Am Sonnabend war es wieder soweit. Gewohnt spontan brachte Putensen am Klavier, gemeinsam mit Dieter aus Karlsruhe auf der Trommel, seine Lieder und Geschichten zu Gehör. Er erzählte und sang von alten Häusern und neuen Begegnungen und freute sich, dass im vergangenen Jahrzehnt so viel an der Kirchenruine gemacht werden konnte. Beispielsweise schützt jetzt ein Dach Besucher und Künstler. Die nächste Veranstaltung ist dort übrigens für den 13. Juli geplant. Dann wird Michael Schirren über jüngste archäologische Funde in der Region berichten.

Almut Jaekel