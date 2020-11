Sievertshagen

Es geht geschäftig zu zwischen den Bäumen in einem Waldabschnitt in der Nähe von Sievertshagen. Die Facharbeiter und Auszubildenden des Forstamts Poggendorf sammeln akribisch Eicheln vom Boden auf, nachdem zuvor das Laub entfernt wurde. „Das ist zwar aufwendig, aber dafür sind 90 Prozent der Eicheln nutzbares Saatgut. Man könnte auch mit Netzen arbeiten, dann müsste man im Nachgang aber viel mehr sortieren“, erklärt Forstamtsleiter Robert-Marc Berger. 1,6 Tonnen sollen gesammelt werden. Daraus entsteht Eichensaatgut für etwa 70 Hektar, die Größe von 140 Fußballfeldern. Fünf bis sieben Hektar sollen im Forstamt Poggendorf angepflanzt werden, der Rest wird auf die anderen Ämter im Land verteilt.

„Nur sehr wenige Bestände fruktifizierten überhaupt. Die Eiche blüht zeitig Ende April bis Mitte Mai. Die Eichen hatten gut angesetzt, aber durch die langanhaltende Trockenheit im Sommer, haben die meisten Eichenbestände die Eicheln vorzeitig abgeworfen. Daher sind wir über jeden Bestand sehr froh, wo Eicheln geerntet werden können“, beschreibt Berger die Situation. Tatsächlich ist die Ernte in der Nähe von Sievertshagen die einzige, die in diesem Jahr durchgeführt wird. „Für Eichelhäher und das heimische Wild bleiben aber noch genug Eicheln liegen“, beruhigt Robert-Marc Berger.

Saatgut aus Jatznick wird in zwei Jahren verpflanzt

Der Qualität tut das keinen Abbruch, denn das Saatgut aus dem 160 Jahre alten Baumbestand ist laut Berger gefragt: „Die Bäume sind hoch, gerade und gesund. Wir erhalten aus Forstsamendarre in Jatznick viel Lob.“ Die Bestände werden im Erntezulassungsregister des Landes MV geführt. Die Verwendung des Saatgutes aus solchen Beständen ist für private Waldbesitzer empfohlen und für den Staatswald oder bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zwingend vorgeschrieben. In Jatznick werden die Eicheln zunächst sortiert und auf die Aussaat vorbereitet. Danach geht es in Baumschulen zur Anpflanzung. So wird das Saatgut aus Poggendorf erst im Herbst 2022 an ihren endgültigen Bestimmungsort gepflanzt.

Momentan ist die Nachfrage nach Saatgut besonders hoch, denn durch Schädlinge und die veränderten klimatischen Bedingungen sind große Kahlflächen entstanden, die mit dem Saatgut aus Poggendorf aufgeforstet werden sollen. „Die Angst vor anfälligen Reinbeständen kann bei der Eiche entkräftet werden, da sich in aller Regel eine Reihe von Mischbaumarten wie Ahorn oder Buche mit einfinden“, sagt Berger.

1 Euro für eine Eiche

Durch die hohe Nachfrage ist auch der Preis für die Eicheln gestiegen. 7,50 Euro müsste das Forstamt für 10 Kilogramm zahlen, wenn sie bei einer externen Baumschule einkaufen würden. Eine einzige pflanzfähige Eiche kostet nach der aufwendigen Behandlung in der Forstsamendarre und der Baumschule einen Euro. Allein ein Hektar Stileichen aufzuforsten kostet mit 7000 benötigen Pflanzen und 400 Meter Zaun etwa 13 000 Euro.

Danach müssen die Förster noch viel Arbeit leisten, denn die Bäume sind verhältnismäßig empfindlich für Wildbiss und benötigen viel Licht. „Das ist eine langfristige Investition, denn es dauert ungefähr 20 Jahre, bis die ersten Eichen groß genug sind, damit man das Holz verwenden kann. Die Preise sind in den vergangenen Jahren aber stark gestiegen“, sagt Berger, der einen gesunden Eichenbestand als wichtiges Erbe seiner Arbeit sieht.

Forstamt Poggendorf ist auf dem Weg Eichenforstamt zu werden

Das Forstamt Poggendorf ist auf dem Weg ein Eichenforstamt zu werden. Etwa ein Sechstel des Landeswaldes im Amtsgebiet ist jetzt schon Eiche. „Hintergrund sind unter anderem die aus den großen Eschen- und Fichtenkalamitätsflächen resultierenden Eichenaufforstungen. Der Bedarf wird aufgrund der Witterungsverläufe der letzten Jahre noch wachsen“, blickt Berger voraus. Mit den 1,6 Tonnen, die die Facharbeiter in Sievertshagen aufgesammelt haben, sind die nächsten 70 Hektar im Land gesichert.

