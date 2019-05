Grimmen Zu tief ins Glas geschaut - Radfahrer mit 1,9 Promille intus in Grimmen unterwegs Wegen seiner auffälligen Fahrweise stoppten Polizisten am Sonntag gegen 19.14 Uhr in Grimmen einen Radfahrer.

In Schlangenlinien über Geh- und Radweg: Am Sonntag stoppten Polizisten den betrunkenen Radfahrer in der Tribseeser Straße in Grimmen (Symbolfoto). Quelle: Tilo Wallrodt