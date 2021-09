Grimmen

Rund 100 Radfahrer äußerten am Sonntag in der Region ihren Protest. Die Protest-Radtour führte entlang der Bundesstraße 194. Zwischen dem Pommerndreieck und der Stadt Loitz gibt es keinen Radweg. Wie sich die Bürgermeister Marco Jahns aus Grimmen, Alexander Benkert aus der Gemeinde Süderholz und die Bürgermeisterin Christin Witt aus Loitz einig sind, muss hier schnell ein Lückenschluss stattfinden.

Das Fahren auf der B194 ist für „Pedalritter“ viel zu gefährlich

Am Sonntagvormittag machten sich auch aus Grimmen zahlreiche Radfahrer auf den Weg nach Poggendorf. „Wir wollen gemeinsam mit der Gemeinde Süderholz und der Stadt Loitz ein Zeichen setzen“, sagt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns. Hierbei geht es konkret um einen schnellen Lückenschluss des Radweges, welcher am Pommerndreieck endet. Bis nach Poggendorf und dann weiterführend nach Loitz müssen Radfahrer also auf der vielbefahrenen Bundesstraße weiterfahren. „Eine sehr gefährliche Strecke“, wie Jahns findet.

„Dort gibt es viele Alleenbäume und Autofahrer sind mit einem Tempo von 100 Kilometern in der Stunde unterwegs“, sagt er und findet: „Wir sind ein touristisches Vorland. Immer mehr Leute sind mit dem Fahrrad – viele inzwischen sogar mit dem E-Bike – in unserer Region unterwegs. Zudem ist es auch für unsere Bürger wichtig, eine sichere Verbindung in die Nachbargemeinde zu haben. Wir wollen eine gute Zusammenarbeit mit unseren umliegenden Gemeinden. Also müssen auch hier Verbindungen geschaffen werden.“

Gemeinsames Grillen am Pommerndreieck

Begleitet von der Polizei und der Feuerwehr der Gemeinde Süderholz machten sich Radfahrer dann in einem ersten Abschnitt auf den Weg von Loitz und Grimmen nach Poggendorf. Dort gab es einige Ansprachen vonseiten der Politik und von allen Beteiligten wurde der Wunsch geäußert, dass sich hier schnell etwas tun müsse.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anschließend machte sich die rund 100 Personen starke Radgruppe von Poggendorf auf den Weg zum Pommerndreieck. Dort wurde gemeinsam gegrillt. „Ein Dank gilt der Polizei, die uns super begleitet hat und für die nötige Sicherheit auf der Bundesstraße sorgte. Das Radewegenetz entlang der B 194 muss weiter ausgebaut werden. Dies fordern wir! Mit einer Verbindung von Abtshagen bis durch nach Loitz würde man auch aus touristischer Sicht viel attraktiver für Radfahrer werden“, findet Marco Jahns.

Von Raik Mielke