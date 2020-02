Radfahrer radelt mit 2 Promille intus durch Grimmen

Grimmen

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr stoppten Polizisten des Grimmener Reviers einen Radfahrer in der Tribseeser Straße in Grimmen. Der Grund: keine Beleuchtung am Rad. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann starken Alkoholgeruch im Atem des 61-Jährigen aus der Gemeinde Süderholz fest.

Sie ließen ihn ins Atemalkoholtestgerät pusten. Einen Wert von 2,09 Promille zeigte das Gerät an. Daraufhin „durfte“ sich der Mann einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Bartmannshagen unterziehen.

Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Von Anja Krüger