Grimmen

Der vergessene Blick in den Rückspiegel hat am Mittwoch in Grimmen zu einem Unfall geführt. Eine Radfahrerin kollidierte mit einer Transportertür und stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Transporterfahrer übersieht Radfahrerin

Die 63 Jahre alte Frau aus Grimmen befuhr gegen 11.30 Uhr mit dem Fahrrad die Dr.-Kurt-Fischer-Straße. In der Straße hielt ein 36-jähriger Mann, der ebenfalls aus Grimmen stammt, mit einem Transporter. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen der Polizei übersah er beim Aussteigen aus dem Fahrzeug die von hinten kommende Radfahrerin. Sie stieß gegen die Transportertür und stürzte in der Folge. Die 63-Jährige zog sich dabei Schwellungen und Hautabschürfungen an den Armen und der Schulter zu. Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung der Frau. Sachschaden ist bei dem Unfall laut Polizei nicht entstanden.

Von Udo Burwitz