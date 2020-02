Radio B2 schmeißt große Schlagersause im Grimmener Kulturhaus

Grimmen

Sie sind längst keine Unbekannten mehr in der Schlagerszene – der junge Schweizer Vincent Gross und die Bielefelderin Sabrina Berger. Am 14. März stehen die beiden Newcomer auf der Bühne des Grimmener Kulturhauses „ Treffpunkt Europas“ und sorgen bei der B2-Schlagerparty für Stimmung im Saal. Ab sofort sind Karten für dieses Event im Kulturhaus erhältlich.

Drei Bars, eine Lounge, Videoliveübertragungen – für die mittlerweile dritte Party in Zusammenarbeit mit Deutschlands Schlagerradio fahren die Veranstalter, Hauptorganisator ist Grimmens Pressesprecher Thorsten Erdmann, wieder groß auf. „Wir rechnen immerhin mit 1000 Gästen“, informiert Erdmann. Die Zahl nimmt er aus den Jahren zuvor. Denn mittlerweile zum dritten Mal konnte er den Radiosender vom Kulturhaus als Location überzeugen.

Mit einer Warm-up-Party und Happy Hour gehts los

Los geht die große Party mit einem Warm up bereits ab 20 Uhr. Warm machen können sich die Gäste in der ersten Stunde nicht nur beim Tanzen. „Die erste Stunde ist an den Bars Happy Hour“, berichtet Thorsten Erdmann. Bedeutet: Die Getränke gibt es zwischen 20 und 21 Uhr zum halben Preis. Frühes Erscheinen lohnt sich also.

Karten ab sofort erhältlich Die Karte für die B2-Schlagerparty am 14. März im Grimmener Kulturhaus „ Treffpunkt Europas“ kostet im Vorverkauf 15, an der Abendkasse – wenn noch verfügbar – 17 Euro. Karten gibt es ausschließlich im Kulturhaus (Telefon: 038326 / 24 24) immer dienstags von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr.

Videoleinwände zeigen Party im Café und der Lounge

Und das nicht nur wegen der günstigeren Preise. „Im Saal werden wir nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen bereithalten – circa 200 bis 250. Eine Sitzplatzreservierung vorab ist aber nicht möglich“, sagt Grimmens Pressesprecher. Aber es soll ja auch gefeiert und getanzt werden an diesem Abend. Wer zwischenzeitlich eine Auszeit vom Trubel im großen Saal des Kulturhauses an diesem Abend braucht, muss nicht zwangsläufig etwas verpassen. „Sowohl im Café als auch in der Lounge – dem kleinen Versammlungsraum hier im Haus – wird das Geschehen im Saal live auf einer Videoleinwand übertragen“, berichtet Erdmann.

Um 21 Uhr übernehmen die B2-Radioprofis das Zepter im Grimmener Kulturhaus, heizen die Stimmung noch mal richtig an, bevor dann Vincent Gross und Sabrina Berger die Bühne für sich vereinnahmen.

Vincent Gross : Vom schüchternen Youtuber auf die große Bühne

Vincent Gross eröffnete am Wochenende die Barther Schlagernacht und sorgte für ordentlich Stimmung. Quelle: Susanne Retzlaff

Dass Vincent Gross weiß, wie er sein Publikum in den Bann zieht, hat er gerade erst am Wochenende bei der Schlagernacht in Barth unter Beweis gestellt – auch sein Talent als Entertainer.

Der Schweizer, dessen Debütalbum „Rückenwind“ 2017 erschienen ist, überzeugt mit seiner frischen, positiven Art und seiner gelungenen Mischung aus Pop, Dance und Schlager. Er ist nicht zuletzt deshalb bei Teenies und den sogenannten Best Agers, jener Personen im Alter von über 40 Jahren, gleichermaßen beliebt. Bereits ein Jahr nach seinem Debütalbum ist seine zweite „Scheibe“ – „Möwengold“ – erschienen, im Sommer folgt mit „Hautnah“ sein drittes Album.

Sein Fleiß zahlt sich aus. Mittlerweile stehen die Trophäen des SWR4-Musikpreises, des SWR4-Newcomer-Awards, des SMAGO-Awards, des Ekki Göpelt-Nachwuchspreises und des Radio Bayern-Plus Awards für den „Schlager des Jahres 2018“ in seiner Wohnung. Aus dieser heraus, wenn man so will, ist der Schweizer auch bekannt geworden. Denn wie Justin Bieber hat er vor einigen Jahren Coversongs mit der Videokamera aufgenommen, die kurzen Clips bei Youtube unter einem Pseudonym hochgeladen und ist so schließlich entdeckt worden.

Sabrina Berger : Mit „Na und!?“ kam der Durchbruch

Sabrina Berger ist bei der Radio-Schlagerparty live zu erleben. Quelle: Agentur

Ganz anders begann die Karriere von Sabrina Berger. Sie glänzt seit 2015 mit eigenen Songs auf den großen Bühnen des Schlagers und begeistert die Fans mit ihrer mitreißenden Show. Ende 2018 hat sie den Durchbruch mit ihrem Hit „Na und!?“ erlangt. Mit diesem Ohrwurm schaffte sie es nicht nur in die Airplay-Charts der Radiosender, sondern auch ins TV.

Die Bühne ist ihr Zuhause – ob große Open-Air-Bühnen, eine kleine Aprés-Ski-Hütte, eine Diskothek, der „Bierkönig“ auf Mallorca oder bei Schlager-Veranstaltungen.

Grimmener Unternehmen unterstützen Party

Wie die B2-Party am 14. März im Grimmener Kulturhaus, „die dank Grimmener Unternehmen, wie dem Autohaus Hückstädt, der Stadtbäckerei Kühl, dem Autocenter Grimmen sowie der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Grimmen, als Partner steigen kann“, wie Thorsten Erdmann berichtet.

Von Anja Krüger