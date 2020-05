Radtour durch Süderholz: Das erwartet die Teilnehmer

Griebenow

Die stark sanierungsbedürftige Kapelle in Griebenow, die Kirche in Groß Bisdorf und das Feuerwehrgerätehaus in Kandelin sind drei der Stationen der Radtour, zu der am Sonntag die CDU-Ortsgruppe Süderholz einlädt, wie Wotan Drescher, Vorsitzender der Gruppe, informiert. „Unsere Radtour hat Tradition. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir lange überlegt, ob wir diese auch in diesem Jahr durchführen. Bei der Verkehrsfreigabe des Radweges Groß Bisdorf – Levenhagen haben wir uns spontan für eine gemeinsame Radtour entschieden“, berichtet Drescher.

Ausgangspunkt: Schloss Griebenow

Auf dem Radweg, der künftig die Gemeinde Süderholz mit der Hansestadt Greifswald verbinden soll, führt am Sonntag dann auch ein Teil der rund zehn Kilometer langen Tour entlang. Ausgangspunkt ist das Barockschloss in Griebenow. Um 10.30 Uhr erfolgt dort der Start.

„Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat die Auflage erteilt, dass sich alle Teilnehmer in eine Liste einzutragen haben. Wir werden diese Liste entsprechend vorbereiten“, informiert der Ortsgruppenvorsitzende. Eine vorherige Anmeldung sei hilfreich. „Die Liste müssen wir für eine gewisse Zeit aufbewahren. Nach Ablauf der Frist wird sie vernichtet“, sagt Drescher.

Zwischenstopp: Kirche Groß Bisdorf

Wie der Stand der Sanierung des Schlosses in Griebenow ist und ob auch die Kapelle, die zum historischen Schlossensemble gehört, instand gesetzt wird, erfahren die Teilnehmer dann gleich zu Beginn der Tour. Anschließend geht es auf dem neuen Radweg weiter in Richtung Groß Bisdorf. „Am Abzweig nach Groß Bisdorf werden wir über die neuesten Informationen zum Lückenschluss nach Greifswald berichten“, erzählt Drescher.

Weiter geht es dann zur Kirche nach Groß Bisdorf, die in den vergangenen Jahren eine Verjüngungskur erhalten hat und an der weitere Arbeiten vorgesehen sind.

Ziel: Feuerwehrgerätehaus Kandelin

Beim Stopp an dem Gotteshaus wird nicht nur über den aktuellen Stand der Arbeiten berichtet, sondern auch über die geplante Sanierung der Straße zwischen dem Ort und dem Nachbardorf Zarnewanz informiert. Den Grund für diese Maßnahme dürfen die Pedalritter dann selbst erleben. Denn auf genau dieser Strecke führt der weitere Tourverlauf und schließlich weiter zum Feuerwehrgerätehaus in Kandelin. Auch dort gibt es Neuigkeiten zu erfahren. „Zur aktuellen Lage der Feuerwehr und den geplanten Anschaffungen und Investitionen“, sagt Drescher, der sich über eine rege Teilnahme freuen würde. Anja Krüger

Anmeldungen für die Radtour bei Wotan Drescher, telefonisch unter 0173/207 11 13 oder per E-Mail an wotan.drescher@gmail.com

Von Anja Krüger