Radtour durch Süderholz: So steht es um die Projekte in der Gemeinde

Griebenow

Die Sanierung des Schlosses in Griebenow und der Kirche in Groß Bisdorf, Radwegbau und eine gut aufgestellte freiwillige Feuerwehr: In der Gemeinde Süderholz hat man stets und ständig Projekte auf der Agenda. Über die Aktuellen ist bei einer vom CDU-Ortsverband organisierten Radtour informiert worden.

Radweg: Fertigstellung für Sommer 2021 avisiert

Angefangen beim historischen Schwedenbau in Griebenow, wo der Vorsitzende des Vereins Barockschloss zu Griebenow, Uwe Schwarz, über den Stand der Sanierungsarbeiten – diese liegen weit zurück – berichtete. Im Anschluss zog der Tross von rund 30 Radlerinnen und Radler über den neuen Radweg zwischen Griebenow und dem Abzweig Groß Bisdorf.

Am Ende des Radweges schilderte der Süderholzer Bürgermeister Alexander Benkert den weiteren Ausbau des Vorhabens bis nach Greifswald. „Die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde steht für diesen Abschnitt noch aus. Alle beteiligten Kommunen hoffen, dass im Sommer 2021 der restliche Fahrradweg freigegeben werden kann. Gleichzeitig sind aber auch der Bau der Routen entlang der L 30 von Bartmannshagen nach Sundhagen sowie von Loitz nach Stralsund parallel zur B 194 als bedeutsame Projekte hervorzuheben“, sagte er.

Kirche Groß Bisdorf: Sanierung bis Ende 2020

Am nächsten Haltepunkt vor der Kirche in Groß Bisdorf erzählte Nicole Kiesewetter-Müllejans als Mitglied des Fördervereins der Kirchen und Kapellen der Kirchgemeinde Groß Bisdorf von den nächsten Sanierungsvorhaben: „Die Kirche in Groß Bisdorf ist in den letzten vier Jahren aufwendig restauriert worden. Bis zum Jahresende werden die restlichen Arbeiten abgeschlossen sein und dann stünde die Sanierung der Schlosskapelle in Griebenow dringend an. Die fünfzehn maroden Eichenpfähle tragen das Gebäude kaum noch. Der finanzielle Bedarf liegt bei circa einer Million Euro, von denen der Bund 550 000 Euro zugesagt hat. Spenden und Fördergelder vom Land sind dringend gefragt.“

Straße Groß Bisdorf – Zarnewanz: Neubau kostet 660 000 Euro

Vor Ort berichtete Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher von der Planung, die Straße zwischen Groß Bisdorf und Zarnewanz zu sanieren: „Hier ist ein kompletter Neubau vorgesehen. Die Betonplatten unterhalb der Straße haben sich angehoben und zu Rissen in der Fahrbahndecke geführt. Die Baukosten betragen circa 660 000 Euro. Für das Projekt sind jedoch Fördermittel notwendig, die im Sommer beantragt werden.“

Feuerwehrstandort Kandelin : Gebäude für 1,1 Millionen Euro

Zum Ende der Tour kamen die Teilnehmer am Feuerwehrgebäude in Kandelin zusammen: Hier gab der Standortverantwortliche Markus Krohn einen kurzen Einblick über die weiteren Planungen: „Neben neunzehn Feuerwehrkameraden sind hier die Blaskapelle, Volkssolidarität und der Fußballverein aktiv. Das aus den 1970er-Jahren stammende Gebäude soll durch ein neues Multifunktionsgebäude für 1,1 Millionen Euro ersetzt werden. Das Projekt ist in den letzten Monaten gut vorangetrieben worden.“

Von Georg Günther