Mesekenhagen

Der Amtsausschuss Landhagen hat den Auftrag für den Umbau der Ortsdurchfahrt Mesekenhagen zum Ostseeküstenradweg vergeben. Wie Amtsvorsteher Robert Lossau informierte, werden 2,2 Millionen Euro investiert. 99 Prozent sind Fördermittel. Den Zuschlag bekam die Firma Strabag. Innerhalb Mesekenhagens entstehen zwei Asphaltstreifen auf jeder Seite der alten B 96. Dazwischen bleibt das Kleinpflaster.

Außerhalb des Ortes nur noch Rad- und Fußweg

Außerhalb des Ortes soll das historische Pflaster von der Grenze mit Vorpommern-Rügen bis Mesekenhagen und zwischen Mesekenhagen und Neuenkirchen komplett entfernt und stattdessen ein asphaltierter Geh- und Radweg angelegt werden. Autos dürfen hier nicht mehr fahren. Aber wird tatsächlich so gebaut?

Gegner wollen Trassenführung über Karrendorf

Gegner der vorgesehenen Form des Ausbaus verteilten vor der Amtsausschusssitzung Flugblätter. Sie fordern, dass das Denkmal, das ist die gepflasterte Straße zwischen Greifswald und Stralsund, erhalten bleibt. Stattdessen wird eine Wegeführung über Karrendorf und Leist entlang der Kreisstraße 2 favorisiert. Dies sei auch die Vorzugsvariante einer Machbarkeitsstudie.

Alte B 96 zwischen Greifswald und Stralsund ist Denkmal

In dem Flugblatt werfen sie dem Amtsausschuss vor, mit seinem Beschluss gegen die Gesetze zur Raumordnung und zum Denkmalschutz Mecklenburg-Vorpommern zu verstoßen. „Wir haben uns an verschiedene Ministerien, an Institutionen, den Bürgerbeauftragten und Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann gewandt“, sagt Gunnar Koschewski aus Karrendorf. Dahlemanns Stellvertreter Bernd Schubert sei auch schon vor Ort gewesen. Auf andere Reaktionen warte man noch.

Die alte B 96 hinter Neuenkirchen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Amt: Nahe der Küste Radweg wegen Naturschutz nicht möglich

Zusammen mit der ebenfalls in Groß Karrendorf wohnenden Kerstin Neubauer war er zur Akteneinsicht im Amt. „Der Antrag auf Fördermittel wurde unter falschen Gegebenheiten gestellt“, sagt Koschewski danach. Gundula Neumann, zuständig für Bauen und Liegenschaften im Amt, sieht das in einem Schreiben an Koschewski und Neumann und verweist auf eine umfangreiche Beteiligung und öffentliche Beschlüsse vor der Genehmigung. Und: „Die Variante nahe der Küste des Strelasunds und des Greifswalder Boddens ist aus naturschutzrechtlichen Gründen und wegen des Hochwasserschutzes nicht machbar.“

Projektgegner: Alte B 96 ist einmaliges Denkmal

Koschewski und Freunde hoffen, dass der Ausbau des Ostseeküstenradwegs in der bislang geplanten Form gestoppt wird. „Meines Wissens gibt es so eine Straße wie die alte B 96 in Deutschland nicht noch einmal“, wirbt Koschewski für so eine Entscheidung.

Beim Ostseeküstenradweg doch noch einen wünschenswerten Konsens zu finden sei schwer, schätzt vor diesem Hintergrund Amtsvorsteher Robert Lossau ein. Gesucht werde er aber.

Bürgermeister: Problem Flächenerwerb vermieden

„Wir haben als Gemeindevertretung lange über die beste Lösung diskutiert“, sagt Mesekenhagens Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein. Auf der alten B 96 sei ein Ausbau ohne Grunderwerb möglich, argumentiert er. Was das für ein großes Problem sei, zeige die seit 2012 gesperrte Kreisstraße 2 zwischen Neuenkirchen und Leist. Grundeigentümer geben Land ungern ab, der Streit um die K 2 war vor Gericht. Aber noch immer sind dort die Bauleute nicht aktiv. Zuständig für die Alternativstrecke für Radler wäre der Kreis.

Radweg attraktiv auch für Berufspendler

„Die Planung für den Ostseeküstenradweg läuft seit zehn Jahren“, erinnert Seidlein. Mit diesem Ausbau werde der jetzt übliche Umgehungsverkehr für die B 105 verhindert. Ferner biete eine asphaltierte Trasse für Radberufspendler Richtung Riems bessere Bedingungen, wirbt er.

Idee: Markante Abschnitte bleiben gepflastert

Er bedaure, dass er immer gesagt habe, dass die alte B 96 nur in Vorpommern-Rügen ein Denkmal sei. Er habe es nicht besser gewusst. „Das möge man mir als Ehrenamtler nachsehen.“ Während in Vorpommern-Rügen die alte B 96 seit längerer Zeit auch auf der Denkmalliste auftaucht, ist das bei dem Abschnitt in Vorpommern-Greifswald erst seit dem 9. April 2020 der Fall.

„Zum Denkmal B 96 gehören das Pflaster, die Allee, die Sichtbeziehungen und die Randstreifen“, erläutert der Bürgermeister nach einem Gespräch mit der Denkmalpflege in Schwerin. „Die Idee ist nun, markante Abschnitte Richtung Stralsund zu erhalten, zu denen die Ortsdurchfahrt nicht gehört.“ Das wären Strecken, auf denen Pflaster, Randstreifen, Allee und Sichtbeziehungen noch sehr gut erhalten sind.

Auch Neuenkirchen und Wackerow betroffen

Ein Abschnitt könnte zwischen Kirchdorf und dem Abzweig Gristow liegen. Er sollte beschildert werden, damit die Radfahrer wissen, warum sie in diesem Abschnitt auf Kleinpflaster fahren.

Pflasterstrecken Richtung Neuenkirchen hält Seidlein indes wegen der fortgeschrittenen Planungen nicht für sinnvoll. In diesem Bereich besitzen sowohl Mesekenhagen und Wackerow als auch Neuenkirchen Teile der Straße.

Von Eckhard Oberdörfer