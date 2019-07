Groß Bisdorf

Der erste Bagger der Firma Papenburg aus Halle rollt und ebnet den Weg für den neuen Radweg zwischen Groß Bisdorf und Greifswald. Ende des kommenden Jahres soll er endgültig fertig sein. Der erste Bauabschnitt mit dem die Arbeiter in der vergangenen Woche begannen, führt zunächst von Groß Bisdorf bis nach Levenhagen. Im nächsten Sommer wird dann mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen Levenhagen und Greifswald begonnen.

Baustart nach 25 jährigem Kampf

Straßenbauer Sten Suhr und seine zwei Kollegen koffern am Mittwochmittag die Strecke parallel zur Landesstraße 26 aus. Neben ihnen steht ein Weizenfeld in voller Pracht. Die Landwirte gaben ein Stück ihres Ackers bereitwillig ab, damit der Radweg entstehen kann. Zu gefährlich ist die schnelle Straße für Radfahrer. Zu lange haben die Süderholzer für die Verbindung nach Greifswald gekämpft – 25 Jahre lang. Fast eine Million Euro kostet der erste Abschnitt des 2,50 Meter breiten und 3,4 Kilometer langen Weges, der hinter der Kreuzung in Griebenow die Straßenseite wechseln wird.

Etwa 200 Meter hat Baggerfahrer Sven Dodel bereits geschafft. Urlaubszeit. Die Männer sind nur zu dritt auf der Baustelle. „In der kommenden Woche kommen aber noch zwei weitere Kollegen dazu“, sagt Suhr. Anfang Oktober soll der asphaltierte Weg fertig sein. Finanziert wird er anteilig vom Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Bund. Im Bereich der Landesstraße, auf einer Länge von 0,7 Kilometern, wird er aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Erster Spatenstich vor knapp zwei Wochen

Vor knapp zwei Wochen trafen sich mehr als 100 Süderholzer zu einem gemeinsamen ersten Spatenstich. Die Anwohner brachten Spaten mit, wurden von der „Genussmanufaktur“ mit Kuchen und Getränken versorgt und feierten gemeinsam ihren Erfolg. Nach Fahrrad-Demonstrationen, mit denen sie vor drei Jahren den Verkehr auf dem Autobahn-Zubringer lahm legten, machten sie auf ihren Wunsch nach einem Radweg aufmerksam. Das Fernsehen übertrug die Demo. Der Plan ging auf und die Bauarbeiten begannen am vergangenen Montag.

Doch trotz aller Freude verstehen viele Süderholzer nicht, warum mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen Levenhagen und Greifswald erst im kommenden Jahr begonnen wird. „Hätten die Verantwortlichen aus den Ämtern das nicht besser koordinieren können?“, fragte beispielsweise Wolfgang Krille aus Griebenow beim ersten Spatenstich. Die meisten Anwohner stellen sich diese Frage und können die Fertigstellung kaum noch erwarten, denn auf der Strecke ereigneten sich bereits schwere Unfälle. Ein Radfahrer verlor dabei fast sein Leben. „Es ist unglaublich gefährlich hier entlang zu fahren“, sagte auch Anwohnerin Gudrun Nockemann. Die 85-Jährige fährt gern mit dem Rad nach Greifswald. „Ist doch nur ein Katzensprung.“ Zurzeit muss sie allerdings noch über die weniger befahrenen Landstraßen in Richtung Greifswald radeln. „Hoffentlich beeilen sich die Bauarbeiter, damit ich auch noch etwas von dem Radweg habe.“

Eine positive Botschaft gibt es neben dem neuen Radweg aber noch: Beidseitig der L26 beziehungsweise der B109 werden 410 Alleebäume gepflanzt. Auch entlang des Feldweges von Wüsteney nach Barkow sind Pflanzungen geplant.

Mehr als 100 Süderholzer kamen zum ersten Spatenstich vor knapp zwei Wochen nach Griebenow. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer