Räderwechsel: Aufgefrorene Scheiben sind für viele ein Warnsignal

Grimmen

Es ist Oktober und dies ist für viele Autofahrer der Monat, in dem sie Winterräder auf ihre Fahrzeuge ziehen lassen. Ob die Faustregel von O(ktober) bis O( stern) aber immer noch gilt und was man unbedingt beim Räderwechsel beachten sollte, erklärt Andreas Gerds, einer der Geschäftsführer des gleichnamigen Opel-Autohauses in Grimmen.

Hat der große Ansturm schon begonnen?

Wir haben schon gut zu tun, aber den richtigen Ansturm erwarten wir erst in einigen Wochen. Bei einem Blick in die Auftragsbücher zeigt sich jedoch, dass wir bereits Termine bis weit in den November hinein vergeben. Derzeit wechseln wir täglich bei zehn bis 15 Fahrzeugen die Räder. Dies wird in den nächsten Wochen aber noch deutlich mehr werden. Wir haben alleine 800 Sätze bei uns eingelagert und diese müssen auf Garantie noch gewechselt werden.

Wovon ist es abhängig, wann die Leute zum Räderwechsel kommen und gilt immer noch die Faustregel von O(ktober) bis O( stern)?

Die Regel O(ktober) bis O( stern) ist schon ein guter Richtwert, um auf der ganz sicheren Seite zu sein. Der Trend zeigt, dass sich insbesondere die älteren Menschen daran halten und schon sehr rechtzeitig für den Monat Oktober einen Termin vereinbaren. Jedoch ist ein anderes Phänomen viel häufiger zu beobachten. Für viele ist der richtige Moment für den Räderwechsel gekommen, wenn am Morgen die Scheiben aufgefroren sind und die Temperaturen morgens Werte um den Gefrierpunkt anzeigen. Ist dies der Fall, geht es bei uns so richtig los. Andere warten gar, bis es das erste Mal glatt auf den Straßen wird. Dies ist aber nicht zu empfehlen. Wir befinden uns im Flächenland und viele sind täglich mit dem Auto unterwegs, um zur Arbeit zu kommen. Wenn man auf sein Auto angewiesen ist, sollte man eher zeitig auf Winterräder umstellen.

Was hat sich durch die Luftdrucksensoren, die vor allem in den neuen Fahrzeugen meistens schon serienmäßig sind, geändert?

Für unsere Mechaniker bedeutet dies, dass bei einem Räderwechsel die neuen Reifen wieder ins System des Autos aufgenommen werden müssen. Für den Fahrer erhöht sich hierdurch natürlich die Sicherheit, weil er über gewisse Vorgänge, wie beispielsweise den Druckverlust, informiert wird.

Worauf gilt es bei einem Räderwechsel zu achten?

Es ist enorm wichtig, sich jeden Reifen ganz genau anzuschauen. Es gilt die Abnutzung einzuschätzen oder Beschädigungen festzustellen. Zudem ist natürlich der richtige Luftdruck und das Profil entscheidend. Wenn man sich diesbezüglich unsicher ist, sollte man immer den Kontakt zu einem Fachmann suchen.

Muss man seine Räder auswuchten lassen?

Dies empfiehlt sich auf jeden Fall und der Trend zeigt, dass dies auch immer mehr Leute bei jedem Räderwechsel machen lassen. Unsere Quote liegt bei ungefähr 40 Prozent. Ein gut ausgewuchteter Reifen nutzt gleichmäßiger ab und schont zudem andere Teile. Wenn es gewünscht ist, nehmen wir diese Arbeiten direkt nach dem Wechsel vor. So sind die Reifen fit für die kommende Saison.

Wie ist Ihre Meinung zum Thema „Allwetterreifen“?

Diese werden qualitativ immer besser. Für Personen, die nicht unbedingt bei jeder Witterung auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, kann man diese durchaus verwenden. Jedoch sind sie nicht vergleichbar mit einem Winterreifen. Bislang reichte zudem das bekannte M+S-Zeichen als Winterreifen-Kennzeichnung aus. Für seit dem 1. Januar 2018 produzierte Winter- oder Allwetterreifen ist das sogenannte Alpine-Symbol, eine Schneeflocke, Pflicht. Eine Übergangsphase für ältere Winterreifen gilt bis September 2024.

Von Raik Mielke