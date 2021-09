Rakow: Ernteumzug rollt festlich durch die Straßen

Rakow

In der Süderholzer Gemeinde rollten wieder bunt geschmückte Traktoren, Pferdekutschen und Buggys durch die Rakower Straßen. Mit reichlich Mais, Zierkürbissen, Herbstblumen versehen und musikalisch begleitet von der Schamein – Kapelle haben mehr als 20 Wagen hintereinander das Dorf durchquert. Der Festumzug steht schon seit über 20 Jahre fest auf dem Programm des Erntefestes und hat auch in diesem Jahr wieder viele Bewohner des Dorfes und der Nachbarorte an den Straßenrand gelockt.

„Das ist schon eine lange Tradition. Das Fest gab es schon vor der Wende und wurde von der LPG veranstaltet“, erklärt Konni Haut, Vorsitzende des Dau Wat Vereins, der im Anschluss die Erntekrone übernommen hat. „Jedes Jahr lassen wir uns überraschen, wie viele teilnehmen und mitfahren und das Fest besuchen. Dieses Jahr sind wir sehr glücklich und freuen uns, dass so viele dabei sind“, so Haut weiter. Auch wenn der Mais noch nicht abgeerntet wurde, feiert das Dorf dem Ende der Erntezeit üppig entgegen. Denn nach Ende des Umzugs geht es im Torfstecher mit Kinder- und Abendprogramm weiter.

