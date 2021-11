Krakow

Der Kirche in Krakow geht es an die Substanz: Der Schimmel macht sich breit und eine Sanierung ist dringend notwendig. Dank Fördermitteln aus Schwerin ist die jetzt möglich.

75 500 Euro stellte noch der ehemalige Minister Harry Glawe aus dem Bereich Gesundheit des Landes MV zur Verfügung, um die krankmachenden Schimmelsporen endgültig aus dem denkmalgeschützten Gebäude zu bekommen. „94 400 Euro wird uns nach derzeitigen Schätzungen die Gesamtfinanzierung dieser Sanierung kosten“, sagt Pastor Rolf Kneißl. Das Fördergeld muss bis Ende 2022 verbaut sein.

Schimmel in Wänden und Boden

Die letzten Sanierungen an der Rakower Kirche – sie ist immerhin rund 800 Jahre alt – liegen Jahre zurück: 2017 konnte die Kirchturmsanierung gefeiert werden, zwei Jahre später wurden die neuen Glocken geweiht.

Johannes Soeder (v. l.), Jeanette Lübs und Rolf Kneißl vor der Rakower Kirche „Zum Heiligen Leichnam“. Quelle: Almut Jaekel

Die Holzdielung im gesamten Kirchenschiff ist vom Schimmel betroffen. „Durch die Schäden haben sich die Holzstützen abgesenkt“, sagt Johannes Soeder vom Kirchengemeinderat in Rakow. Ein Finger breit ist der sichtbare Spalt bereits, zeigt er. In den Wänden gebe es keinerlei Isolierung, keine Sperrschicht – so wurde eben vor Jahrhunderten gebaut. Soeder: „Dazu kam, dass sich im Laufe der Zeit eine 50 Zentimeter hohe Erdschicht an den Außenmauern angesammelt hatte, durch die die Feuchtigkeit in die Wände und den Boden der Kirche „Zum Heiligen Leichnam“ ziehen konnten. „Der Boden außerhalb um die Kirche war tatsächlich etwa 50 Zentimeter höher als der Boden in der Kirche“, sagt Soeder.

Abstimmung im Denkmalschutz

Dieser Boden außerhalb wurde inzwischen von den Mitgliedern der Kirchgemeinde abgetragen, erzählt Jeanette Lübs, ebenfalls Mitglied im Kirchgemeinderat. Die eigentlichen Arbeiten werden jetzt geplant und vorbereitet. Einer der wichtigsten Punkte dabei sei die Abstimmung mit dem Denkmalschutz, sagt Rolf Kneißl. Nach Rücksprache mit diesen Fachleuten müsse dann wahrscheinlich der gesamte Boden im Kircheninneren raus und durch eine sogenannte kapillarbrechende Schicht, also Boden, durch den die Feuchtigkeit nicht eindringen kann, ersetzt werden. Auf jeden Fall müsse der Schimmel beseitigt werden. Eine Sperrschicht von außen sei aber auch in Zukunft nicht geplant. „Das macht man bei diesen Kirchen nicht“, sagt Rolf Kneißl.

Kirche Rakow Die Kirche „Zum Heiligen Leichnam“in Rakow ist eine ehemalige mittelalterliche Wallfahrtskirche, mit der sich wohl ein Hostienwunder verband. Der quadratische Feldsteinchor mit seinem überputzten Kreuzgiebel entstand um 1260 und besitzt in seinem Inneren ein Domikalgewölbe. Das Kirchenschiff wurde etwa 100 Jahre später angebaut. Dabei wurde die Südwand wohl als Schauseite in Backstein und mit Kaffgesims ausgeführt, die Nordwand dagegen in schlichteren Formen in Feldstein. Der aus dem 15. Jahrhundert stammende Turm ist verputzt und wurde im Jahre 2014 grundlegend restauriert. Zu den wichtigen Ausstattungsstücken zählen das ehemalige Triumphkreuz (um 1480), eine Barocktaufe (1697), die Reste der Barockkanzel von Elias Kessler (1727) und der Altar des Stralsunder Bildschnitzers Nathanael Freese (1806). In der Kirche befindet sich eine Fischer-Orgel.

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir diese Förderung bekommen“, sagt Johannes Soeder. Gleichzeitig wünscht er sich, dass die Einwohner des Dorfes sich mehr für das historische Gebäude im Ort einsetzten, das sie es mehr als Teil ihres Lebens in Rakow betrachten – unabhängig von Religionszugehörigkeiten. Deshalb sei die Kirche bei Veranstaltungen im Dorf – wie beispielsweise dem Erntefest der Gemeinde – geöffnet und bringe sich ein.

Hemmschwelle senken

„Ich selbst habe 2002 in dieser Kirche geheiratet, meine Kinder sind hier getauft worden. Für mich ist es deshalb besonders schön zu sehen, dass es weitergeht, dass der Bestand erhalten und verbessert wird“, sagt Jeanette Lübs. Und so wünscht auch sie sich, dass alle Rakower ihre Kirche einfach als wichtiges historisches Gebäude im Dorfbild sehen und sich nicht von der großen Tür abschrecken lassen. Deshalb versucht sie als eine der Kirchenältesten, mit kleinen Aktionen, die Hemmschwelle zu senken. „Wir haben beispielsweise den Tannenbaum in der Kirche gemeinsam mit Kindern geschmückt. Ob das in diesem Corona-Jahr möglich sein wird, sei jedoch noch nicht sicher. Jeanette Lübs: „Für mich ist es schön, jedes Mal zu sehen, wie die Mädchen und Jungen staunend die Kirche betreten und sich alles anschauen, bevor sie sich auf die Weihnachtskugeln stürzen.“

Von Almut Jaekel