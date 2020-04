40 Temposünder sind der Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen am Wochenende auf der B 96 zwischen Brandshagen und Miltzow im Landkreis Vorpommern-Rügen ins Netz gegangen. In Glowe endete eine Trunkenheitsfahrt am Zaun, in Stralsund ziehen Beamte einen betrunkenen Radfahrer gleich zwei Mal aus dem Verkehr.