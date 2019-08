Grimmen

Das Wochenende in Grimmen und in der Region bietet Tierisches, Musikalisches und Gemütliches. So lädt der Rassekaninchenzuchtverein „M64“ zur Ausstellung in Grimmen, Angela Matthies zum Sommerfest und Tanz nach Grammendorf sowie Gabriele Reich in ihr Jazz-Café in Müggenwalde. Und auch auf dem Gelände des Energy-Sportstudios wird Sommerfest gefeiert.

Sommerfest beim Energy-Sportstudio

Unter anderem Vorführungen der Nachwuchsringer des Grimmener Vereins Athletic Energy Grimmen, eine Tombola und eine Hüpfburg erwartet die Gäste auf dem Gelände des Energy-Sportstudios in Grimmen am Sonnabend ab 10 Uhr.

Der Erlös des Sommerfestes soll dem Verein zugutekommen. Eine Jahreskarte für das Sportstudio, eine komplette Pkw-Reinigung, Restaurantgutscheine und viele weitere Preise gibt es zu gewinnen. Außerdem können sich Kinder an kleinen Wettkämpfen und Spielen beteiligen. Für Stärkung ist selbstverständlich gesorgt – mit Leckerem vom Grill und Salaten beispielsweise.

Kaninchenzüchter präsentieren ihre Schönheiten

Der Rassekaninchenzuchtverein (RKZV) „M64“ Grimmen lädt am Wochenende zu seiner 21. Wasserturmpokalschau ein. „Wir freuen uns, dass 33 Aussteller, davon 4 Jugendliche, über 177 Kaninchen in 24 Rassen und Farbschläge vorstellen“, informiert Vereinsvorsitzende Janine Sturm. Dies sei nur möglich, weil sich Züchter aus befreundeten Vereinen an dieser Schau beteiligen, berichtet sie. So sind es in diesem Jahr acht Vereine, aus denen Züchter ihre Tiere nach Grimmen bringen. Geöffnet hat die Ausstellung im Kultur- und Ausstellungszentrum (Gartenweg 1) in Grimmen am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr.

Jazz-Gitarristin spielt in Müggenwalde

Mareille Merck, Jazz-Gitarristin und Komponistin, ist am Sonnabend ab 20 Uhr zu Gast im Jazz-Café in Müggenwalde. In Stralsund geboren, lebt und arbeitet sie jetzt in Luzern und Zürich. „Ihre unverwechselbaren Kompositionen nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise – mal in ein Land voll Harmonie und Glückseligkeit, mal in ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang“, heißt es auf ihrer Homepage.

Mit 15 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Gitarre und den Jazz. Sie wurde Bundespreisträgerin im Wettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Gitarre (Pop)“ in den Jahren 2011 (3. Preis) und 2014 (1. Preis). Gitarrenunterricht erhielt sie unter anderem bei dem finnischen Gitarristen Kalle Kalima. Von 2014 bis 2016 war sie Studentin in Weimar. Seit August 2016 studiert sie an der Hochschule für Musik in Luzern.

Sommerfest mit Tanz in Grammendorf

Zu ihrem alljährlichen Sommerfest lädt am Sonnabend Angela Matthies aufs Außengelände ihres Kaufmannsladens in Grammendorf ein. Los geht es um 15 Uhr. Dann spielt die Zarrentiner Blaskapelle mit bekannten Melodien auf. Für die jungen Gäste steht eine Hüpfburg bereit, auf der sich die Lütten austoben können. Zur Stärkung gibt es neben Kaffee und Kuchen unter anderem leckeren Räucherfisch vom ortsansässigen Angelverein. Ausklingen wird der Tag beim Tanz mit DJ Bärbel ab 19 Uhr.

Anja Krüger