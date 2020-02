Referendarin schwärmt von Grimmener Grundschule 

Grimmen

Fotografie ist eines der Hobbys von Theresa Piss. Ansonsten mag sie besonders Sport und hierbei insbesondere Volleyball. In Weimar geboren besuchte sie in Bad Berka das Gymnasium. Es folgte ein Studium für Grundschullehramt und Philosophie in Erfurt. Heute lebt die 24-Jährige in der Hansestadt Stralsund und liebt an der Region vor allem die wunderschönen Küstenorte. Gegenwärtig macht Theresa Piss ein Referendariat an der Grundschule Dr. Theodor Neubauer in Grimmen. „Es gefällt mir hier sehr gut und ich kann mir gar keine schönere Schule vorstellen. Sehr modern ausgestattet und durch die Übergabe des Schulanbaus am letzten Schultag vor den Winterferien, hat das Gebäude noch mehr an Attraktivität gewonnen. Beste Bedingungen also für die Schüler und Pädagogen“, meint die junge Frau.

Von Walter Scholz