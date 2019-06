Rakow

In Leveste bei Hannover wurde Henner Isemann (10) geboren und besucht in Gehren die fünfte Klasse des dortigen Gymnasiums. Gerne kommt der junge Mann in unsere Region, denn in Rakow wohnen Oma und Opa. Henner ist aktiver Fußballer und die Bayern sind sein Lieblingsklub. Überhaupt ist Henner sportlich und da die Rakower Verwandtschaft immer beim Griebenower Parklauf an den Start geht, war auch der zehnjährige in diesem Frühjahr dabei. „Es war mein erster Versuch, mal bei der Meile zu starten, und es hat mir in dieser wunderschönen Umgebung richtig Spaß gemacht“, blickt der Junge zurück. Henner Isemann hat eine Schwester und Sport ist allgemein sein liebstes Fach in der Schule. Fragt man ihn aber nach einem besonderen Hobby, dann nennt Henner an erster Stelle die Jagdhündin „Onja“.

Walter Scholz