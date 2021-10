Sundhagen/Leyerhof

In der Nebensaison bleiben die Betten von Pensionen und Hotels in und um Grimmen nicht leer. Die Besucher sind noch reiselustig, wollen sich eine kurze Auszeit in der Natur oder ein Zimmer für Veranstaltungen oder mit beruflichem Hintergrund nehmen. Die Hoteliers und Eigentümer sind froh über die verlängerte Saison, die aufgrund des Lockdowns später beginnen musste. Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei den Betreibern nachgefragt, wie die Buchungslage momentan aussieht und ob die Einbußen des verzögerten Starts aufgefangen werden können.

Im Haus ÜberLand in Oberhinrichshagen kommt das Wetter der Nachfrage zugute. „Wenn die Sonne scheint, sind die Leute buchungsfreundlicher und wir haben ja noch das Glück, ein paar schöne Herbsttage zu haben“, sagt Dörte Schmidt, Miteigentümerin, augenzwinkernd und ergänzt: „Die momentane Buchungslage ist gut. Im Durchschnitt bleiben die Gäste drei Tage, also viele für ein längeres Wochenende.“

Urlauber aus weit entfernteren Regionen gibt es zur Zeit eher weniger, dafür wieder vermehrt Monteure, die ein Zimmer buchen. Doch das sei im Sommer ganz unterschiedlich gewesen. „Es war eine kurze, aber schöne Saison. Wir waren gut besucht, zwar nicht immer ausgebucht, aber es gab auch Tage, an denen alle Zimmer belegt waren“, resümiert Schmidt.

Einbußen konnten minimiert werden

Die Einbußen, die durch den verspäteten Saisonauftakt entstanden sind, konnte das Betreiberehepaar nicht komplett kompensieren. „Wir haben nicht viel Personal und arbeiten selbst viel mit. Mein Mann ist abends der Letzte, der ins Bett geht. Dadurch konnten wir das Loch einigermaßen füllen“, so Schmidt weiter.

Das Hotel begrüßt weiterhin Gäste und erwägt auch eine Öffnung über die anstehenden Feiertage. „Im letzten Jahre musste an Silvester ja geschlossen bleiben. Wie es in diesem Jahr aussieht, wissen wir noch nicht genau. Ansonsten ist das eine Zeit, wo auch gerne und vermehrt Besucher kommen“, weiß die Miteigentümerin. Das liege auch an der Entwicklung der Corona-Auflagen und Bestimmungen bis zu dem Zeitpunkt. Zum derzeitigen Stand habe die gelbe Ampel noch keine großen Auswirkungen auf den Empfang der Gäste. „Die Urlauber kommen gut vorbereitet und sind sehr verständnisvoll. Wir müssen ja alles kontrollieren, das muss ja seine Ordnung haben“, erläutert Schmidt.

Zimmerpreise unverändert

Im idyllischen Jagdschloss Quitzin von Inhaber Burghard Rübcke v. Veltheim sieht es ähnlich aus. „Die Bestimmungen werden von den Gästen respektiert und die Buchungslage ist nach wie vor gut“, berichtet Rübcke v. Veltheim. Doch werden Veranstaltungen reduziert geplant und durchgeführt. Auch wenn vor Kurzem noch eine Hochzeit ausgerichtet wurde.

Das Fazit für die Hochsaison fällt positiv aus. „Wir haben bewusst die Zimmerpreise nicht erhöht und dadurch auch ein gute Saison gehabt und viele Gäste begrüßen dürfen“, so der Inhaber weiter.

„Bis Dezember sieht es noch sehr gut aus“

„Bei uns übernachten viele Feiergäste und Monteure. In den letzten Wochen waren wir gut ausgebucht, da hätten wir auch gern mehr Zimmer haben können“, erklärt Anett Wachtel lachend. Die Mitarbeiterin der Pension Leyerhof sieht keine gravierenden Unterschiede im Vergleich zum vorherigen Herbst.

Große Lücken in der Buchungsfibel sind auch in Zukunft nicht zu finden. „Bis Dezember sieht es noch sehr gut aus. Es stehen Privatfeiern und Weihnachtsfeiern auf dem Plan im großen Saal. Die Leute wollen ja auch viel nachholen, das kam uns bis jetzt zu Gute und darüber freuen wir uns sehr“, so Wachtel weiter. Das Frühjahrsloch und die fehlenden Einnahmen könnten trotzdem nicht kompensiert werden.

Von Christin Assmann