Grimmen

Drogen am Steuer und ein junger Raser: Die Beamten des Polizeireviers Grimmen stoppten auch in den vergangenen Tagen Verkehrssünder in der Region rund um Grimmen.

Drogen am Steuer

Am Montagnachmittag um 16.40 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 34 Jahre alten Mann aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf, der mit seinem VW in Leyerhof unterwegs war. Ein Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, bestätigte ein Drogen-Vortest. Der Fahrer hatte Cannabis und Amphetamine zu sich genommen. Es wurde eine Blutproben-Entnahme im Krankenhaus angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Führerscheinstelle informiert.

Viel zu schnell unterwegs

Bereits am Sonnabendabend gegen 20.15 Uhr war ein 25-Jähriger aus der Region mit seinem Auto viel zu schnell in Zarrentin unterwegs. Mit 129 Kilometer pro Stunde raste der Mann durch den Ort – erlaubt sind an dieser Stelle maximal 70 Kilometer pro Stunde. Als die Beamten das Auto anhielten, stellten sie fest, dass der Mann nicht angeschnallt war und auch eine geringe Menge Alkohol zu sich genommen hatte. Die Beamten stellten zwar einen Promillewert von nur 0,11 fest, doch ein Drogentest ergab, dass der 25-Jährige zuvor auch Cannabis konsumiert hatte.

In seinem VW fanden die Polizisten außerdem ein Kennzeichen, das nicht zu seinem Auto gehörte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen zu einem Opel gehört. Die Halterin hatte bis dato noch nicht gemerkt, dass ihr vorderes Kennzeichen fehlte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Zweiradfahrer im Visier

Am Dienstag starteten in Mecklenburg-Vorpommern die Verkehrskontrollen zu „Fahren. Ankommen. LEBEN!“ mit dem Schwerpunkt „Zweiradfahrer im Blick“. Im Monat September legen die Polizisten besonderes Augenmerk auf Fahrräder, Pedelecs und Kraftfahrträder. Präventionsarbeit soll geleistet werden. Die Fahrer bekommen Tipps für die richtige Fahrweise, Erinnerungen an die Helm-Pflicht und die allgemeine Verkehrstauglichkeit ihrer Zweiräder.

Im Jahr 2019 sind landesweit weniger Motorradfahrer, dafür aber mehr Fahrradfahrer (Pedelecfahrer inbegriffen) bei Verkehrsunfällen verunglückt. Sechs Radfahrer kamen im vergangenen Jahr ums Leben. In diesem Jahr hat es bereits fünf tödlich verunglückte Radfahrer in MV gegeben. Bei den Kraftradfahrern sind im vergangenen Jahr insgesamt zehn Fahrer tödlich verunglückt. In diesem Jahr wurden aktuell sechs Kraftradfahrer durch Verkehrsunfälle getötet.

Für die Schwerpunktkontrollen sind auch Beamte des Motorradkompetenzteams im Einsatz. Sie übernehmen bei Kontrollen die spezialisierte Verkehrsüberwachung von Kraftradfahrern. Sie sind mit besonderer Technik ausgestattet und haben eine besondere Ausbildung, zum Beispiel im Hinblick auf zulassungsrechtliche Bestimmungen und um Manipulationen an den Krafträdern feststellen zu können. Landesweit werden etwa 170 Polizistinnen und Polizisten in allen acht Inspektionsbereichen der beiden Polizeipräsidien an mehr als 60 mobilen und stationären Kontrollstellen im Einsatz sein.

Von Carolin Riemer