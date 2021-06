Region Grimmen: Schwimmbad und Gärten am Wochenende geöffnet.

Grimmen/ Kirch Baggendorf

Sonne und frische Luft können am Wochenende vielseitig in Grimmen und Umgebung genossen werden. Die Aktion „offene Gärten“ in MV lädt dieses Jahr wieder in 23 Gärten im Landkreis Vorpommern-Rügen zur Besichtigung und teilweise auch zur Verköstigung ein. Unter anderem in den Ortschaften Deyelsdorf, Brandshagen, Grammendorf, Splietsdorf und Sundhagen öffnen die Gärtner ihre Törchen. Für Auswahl und Abwechselung sei gesorgt, denn neben Parkanlagen, Kloster- oder Pfarrgärten können auch private Kleingärten und Nutzgärten besichtigt werden.

„Wir bündeln das Interesse von Gärtnern, die ihre Anlagen zeigen möchten und Besuchern, die sich umsehen, inspirieren oder auch austauschen möchten. Das Wochenende steht unter dem Aspekt, Ideen zu sammeln, sich berieseln zu lassen und nach der pandemischen Zeit wieder Luft zu holen und durchatmen zu können“, erklärt Martin Neutzmann, Regionalbeauftragter. Auch an der frischen Luft sollen die üblichen Hygienevorschriften nicht vergessen werden. In diesem Jahr kommt ein zusätzlicher Pluspunkt auf die Besucher zu. „Die Rosen fangen an zu blühen und das regenreiche Frühjahr hat den Gärten unwahrscheinlich geholfen. Die Pflanzen zeigen ihre richtige, satte, strahlende Farbe und wir erleben eine wahre Pracht“, so Neutzmann weiter.

Zur kühlen Erfrischung lädt ab kommenden Samstag auch wieder das Schwimmbad in Kirch Baggendorf ein. Die Badesaison wird ab 12 Uhr eröffnet und nach einigen Erneuerungen kann das kühle Nass bei über 20 Grad Wassertemperatur genossen werden. Auf Zugangsbeschränkungen wird vom Amt Recknitz-Trebeltal hingewiesen, doch die momentanen Richtlinien erlauben eine hohe Besucherzahl, da ausreichend Platz vorhanden sei. „Es kann nur sein, dass es eventuell zu kurzen Wartezeiten kommt. Aber in der letzten Saison hat sich der Zulauf fast von allein reguliert. Davon brauchen die Gäste nicht abgeschreckt sein“, berichtet Stefanie Timm, Amtsleiterin für den Bereich Bau und Ordnung.

Auch im Schwimmbad soll auf Abstand geachtet werden, negative Schnelltests brauchen die Besucher nicht mitzubringen. „Wir sind bestens vorbereitet, das Bad ist in einem Topzustand und wir freuen uns sehr, trotz Einschränkungen öffnen zu dürfen“, sagt Timm. Auch für Verpflegung sei gesorgt, da der Kiosk bereits bestückt ist und die Imbissangebote erweitert wurden.

