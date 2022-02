Grimmen/Sundhagen

Schwere Verkehrsunfälle, unzählige umgestürzte Bäume, verwehte Dachziegel und viele Sturmschäden hielten die Grimmener Feuerwehr am Sonnabend in Bewegung. Während in der Nacht drei Einsätze gefahren wurden, war vom Morgengrauen bis zum frühen Abend kein Ende in Sicht. Zu mehr als 40 Einsätzen rückten die Kameraden fast ununterbrochen seit 8 Uhr morgens aus. Doch nicht nur der Sturm forderte seinen Tribut, sondern auch der unvorhersehbare Hagelschauer.

Ab 22 Uhr am Freitagabend waren 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zuzüglich Kameraden der Führungseinheit Süderholz/Grimmen sowie Bürgermeister Jahns und Familie Turack im Gerätehaus in Bereitschaft. Der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten – 23.01 Uhr kam der Alarm aus Rolofshagen. Ein Baum fiel dort auf eine Hochspannungsleitung und verursachte ein Feuer, das vor Ort schnell erlosch. Vorübergehend kam es infolgedessen zu einem Stromausfall in der Umgebung.

Viele Baumsperrungen mussten von der Grimmener Feuerwehr trotz Sturm beseitigt werden. "Straßen sind gleichzeitig Rettungswege - die müssen frei bleiben". Quelle: Feuerwehr Grimmen

Drei Stunden später ging es zeitgleich mit zwei Einsätzen in Poggendorf und Grimmen weiter. In der Friedrichstraße fiel ein Baum auf ein Wohnhaus, dessen Ast ein Fenster einschlug. Auf der Bundesstraße 194 zwischen Barkow und Poggendorf mussten die Feuerwehrleute die Straßenfreilegung vorübergehend abbrechen. „Die Gefahr war zu groß. Der Wind war noch zu stark, um mit der Drehleiter zu arbeiten. Wir mussten auch an unsere Kameraden denken“, sagt Grimmens Wehrführer Olaf Clasen. Später konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und ab 7 Uhr die Straße freigegeben werden.

Auch der stellvertretende Gemeindewehrführer (kommissarisch) aus Süderholz, Stefan Steinke, der in der Führungseinheit die Kameraden in Grimmen unterstütze, erklärt: „Die Fichten drohten umzukippen, das wurde auch für uns brenzlig. Da lagen die Bäume kreuz und quer und es war zeitweise einfach zu windig.“ Auch in der Gemeinde Süderholz häuften sich die Einsätze. Die Ortsgruppen Bretwisch/ Klevenow, Neuendorf, Griebenow und Kandelin hatten insgesamt 30 Einsätze.

Der Sturm riss Dachziegel der Marienkirche ab. Feuerwehr sicherte das Loch. Quelle: Feuerwehr Grimmen

Nach einer kurzen Frühstückspause mit Unterstützung der Stadtbäckerei Kühl ging es in Grimmen richtig los. Unter anderem zur Marienkirche, wo sich Dachziegel lösten und ein großes Loch entstand. Dieses wurde von der Feuerwehr gesichert. „Bäume, Bäume, Bäume, Dächer und dann die Verkehrsunfälle auf der A 20 bei Grimmen, Greifswald und der Anschlussstelle Gützkow. Das war ein Blaulichtmeer ohne Ende“, berichtet Clasen.

Auf der Fahrt zu den Unfallstellen verunfallte die alarmierte Feuerwehr Gützkow im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Gützkow und der B 111, durch die Kollision eines Autofahrers mit dem unter Sondersignal fahrenden Gerätefahrzeug, das daraufhin die Ampelanlage rammte. Der Ampelmast kippte auf ein weiteres Gruppenfahrzeug der Feuerwehr aus Bandelin. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Grimmener Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der A 20 im Einsatz und wurde zur Unterstützung gerufen.

36 Einsätze im Gemeindegebiet Sundhagen

Auch in der Gemeinde Sundhagen folgte Schlag auf Schlag ein Einsatz nach dem anderen. „Die Nacht verlief bis 4 Uhr ruhig und dann hörte es fast zehn Stunden nicht mehr auf. 36 Einsätze haben geschätzt 60 Kameraden aus allen Löschgruppen in der Zeit absolviert“, erklärt stellvertretender Gemeindewehrführer Sebastian Schütz und fügt hinzu: „Fast ausschließlich wegen bereits umgekippten Bäumen oder drohenden Umstürzen. Auch die bekannte Kreisstraße zwischen Kirchdorf und Jeeser war wieder dabei. Doch dieses Mal schnell wieder frei.“

Innerorts am Rosenplatz kippte in Sundhagen ein Baum um und versperrte die Straße. Quelle: Feuerwehr Sundhagen

Auch die Feuerwehrleute in Sundhagen waren ab 22 Uhr in Bereitschaft. „Es fing verhältnismäßig ruhig an. Ab 4 Uhr ging es richtig los. Es waren fast ausschließlich Standardeinsätze, aber eine gewisse Gefahr spielt immer mit. Der Regen und Sturm haben es nicht einfacher gemacht“, weiß Schütz. Die schlimmsten Böen seien laut Wetterprognose überstanden. Doch Windstille ist auch für den Rest des Wochenendes nicht in Sicht. „Wir befürchten, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Aber es steht fest – dieser Sturm war schlimmer als ’Nadia’“, so Schütz weiter.

Bahnsperrung zwischen Glashagen und Wittenhagen

Baumsperren im gesamten Gebiet der Gemeinde hat die Feuerwehr Wittenhagen am Sonnabend beseitigt. „Es wird einem schon anders zumute, wenn vor dir ein Baum kippt und es hinter dir knackt. Aber hilft alles nichts – wir ziehen das zusammen durch“, erzählt Hendrik Dürkoop, stellvertretender Gemeindewehrführer. Start der Einsatztour war 5.40 Uhr. „Danach blieben wir im Gerätehaus. Der Bürgermeister hat Frühstück vom Konsum organisiert und dann ging es auch zügig weiter“, so Dürkoop weiter.

Bei den zwölf Einsätzen mit 18 Kameraden wurde es an den Bahnschienen bedrohlich. „Die Bahnstrecke zwischen Glashagen und Wittenhagen wurde von einem Baum blockiert. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde der Bahnverkehr gestoppt, damit wir räumen konnten“, berichtet er.

Von Christin Assmann