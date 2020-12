Sievertshagen

Auf die Suche nach gleich sieben perfekten Weihnachtsbäumen macht sich am Sonnabendvormittag eine Großfamilie in Sievertshagen. Natürlich mit genügend Abstand. Und den gibt es auf den knapp sieben Hektar der Weihnachtsbaumschonung des Forstamtes Poggendorf gleich neben der Revierförsterei in Sievertshagen.

Die Mitarbeiter der Forstverwaltung des Forstamtes Poggendorf organisieren den Verkauf der Tannenbäume. Quelle: Almut Jaekel

„Etwa 35 000 Weihnachtsbäume wachsen hier“, erzählt Petra Skorupski. Sie ist einer der Mitarbeiterinnen der Forstverwaltung in Poggendorf, die den Baumverkauf organisieren. Jährlich werden etwa 1000 Bäume aus der Schonung in Sievertshagen geholt, weiß Skorupski. Gute zwölf Jahre sind die meisten dann alt.

„Die Revierförster haben sonst schon öfter an den Wochenenden zu tun“, erklärt Forstamtsleiter Robert-Marc Berger die Arbeitsaufteilung. Revierförster Dietmar Braatz lässt es sich aber nicht nehmen, auch beim diesjährigen Ansturm auf die Tannen vorbei zu schauen.

Ohne Netz – der Umwelt zuliebe

„Ich habe einen wunderschönen Baum gefunden, hier gibt es sehr gute Auswahl“, sagt beispielsweise Jens Henschel aus Sievertshagen, in Grimmen bekannt wegen seines Döner-Imbisses. „Ohne Netz bitte“, sagt er, als er seinen Weihnachtsbaum bei Kerstin Peters bezahlt. Man wolle ja schließlich auch etwas Gutes für die Umwelt tun.

„Opa, wir sehen uns in zwei Stunden“, tönt es irgendwo zwischen den Bäumen. Ja, manche würden so lange brauchen, bis sie einen Baum fürs Wohnzimmer gefunden haben, wissen die Forstamtsmitarbeiter.

Bei den Männern ginge es oft schneller, aber die Frauen würden hin und her überlegen, auswählen und ihre Wahl wieder verwerfen, um dann lange den vorigen Baum wieder zu suchen. „Noch ist aber niemand ohne Baum wieder aus dem kleinen Wäldchen gekommen und gezetert wegen mangelnder Qualität hat auch niemand“, schätzt Petra Skorupski die Zufriedenheit der Besucher am späten Sonnabendvormittag als gut ein.

Gemeinsame Baumsuche hat Tradition

Pascal Behm (r.) hat den perfekten Baum für seine Wohnung in Stralsund gefunden. Rene Bromberger hilft beim Sägen. Quelle: Almut Jaekel

Die Großfamilie aus Abtshagen, Altefähr, Stralsund und Parow hat den ersten der sieben Bäume ganz fix abgesägt. Für den Opa, verkünden die Enkel Lisa, Mia, Willi, und Nico. Karsten Warsow hat sich ein kleines niedliches Exemplar ausgesucht. Britt Bromberger aus Abtshagen möchte dagegen einen größeren, aber schmalen Baum, damit er gut in die Wohnung passt. Der ist allerdings nicht so schnell zu finden, und so stärken sich alle erst einmal zwischendurch und zwischen den Tannenbäumen an mitgebrachten Leckereien.

„Wir kommen jedes Jahr hierher, um gemeinsam auf Weihnachtsbaumsuche zu gehen. Das hat bei uns Tradition“, erzählen sie. Doch Pascal Behm und Rene Bromberger hält es nicht lange. Das Weihnachtsbaum-Jagdfieber hat sie gepackt und so ziehen sie schnell wieder los und finden gleich hinter ein paar großen Nordmanntannen eine kleinere. Die Motorsäge wird angesetzt und schon ist der Baum für Pascal Behms Wohnung in Stralsund zum Abtransport bereit.

Grimmen: Hier gibt’s Weihnachtsbäume Forstamt Poggendorf: bis 22. Dezember, wochentags 8.30 bis 15 Uhr Stoltenhäger Tannenhof: bis 23. Dezember, wochentags 8 bis 16.30 Uhr, Sonnabend 8 bis 12 Uhr Verkaufsstand am Kulturhaus Grimmen: bis 23. Dezember, wochentags 8 bis 16.30 Uhr, Sonnabend 8 bis 12 Uhr Verkaufsstand am EGN-Baumarkt: bis 24. Dezember, wochentags 9 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 16 Uhr

Abtransport per Motorrad

Forstamtsleiter Robert-Marc Berger war mit einem ukrainischen Motorrad aus den 50er-Jahren mit Seitenwagen gekommen, um die passenden Bäume zum Fest zu transportieren. Quelle: Almut Jaekel

Wie findet man am besten und schnellsten die perfekte Festtagstanne? Natürlich in Begleitung eines ausgewiesenen Fachmanns – gemeinsam mit dem Forstamtschef. Robert-Marc Berger ist an diesem Tag mit seinem ukrainischen Motorrad aus den 50er-Jahren nach Sievertshagen gekommen, will für sich und ein älteres Ehepaar, dass auf diese Hilfe angewiesen ist, die Bäume auf dem Seitenwagen der Maschine transportieren.

Zwischen den kleinen und größeren Bäumen erklärt Berger, dass bei einigen von ihnen der Baumstamm mit speziellen Zangen gekniffen wurde, um gleichmäßige Abstände der Äste zu bekommen. Andere sind von ganz allein besonders toll und vor allem gerade gewachsen. Und solch eine Nordmanntanne aus Sievertshagen wir auch bei uns am 24. Dezember im Wohnzimmer aufgestellt und geschmückt.

Am Sonnabend wurden in Sievertshagen übrigens 350 Weihnachtsbäume verkauft. Wer nicht fündig wurde oder an diesem Wochenende keine Zeit hatte, kann nach der perfekten Festtagstanne noch direkt am Forstamt in Poggendorf, im Stoltenhäger Tannenhof, beim EGN-Baumarkt oder am Kulturhaus in Grimmen suchen.

Von Almut Jaekel