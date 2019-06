Grimmen

„Wir hatten einen sehr guten Start in die Saison. Am vergangenen Wochenende waren wir sogar komplett ausgebucht“, freut sich Volker Schmidt. Der Betreiber des Hotels „Haus ÜberLand“ in Oberhinrichshagen hat in der Gemeinde Sundhagen insgesamt 21 Zimmer zur Verfügung. „Das Gros sind Tagesgäste, die anschließend mit der Fähre weiter auf die Insel Rügen wollen“, beschreibt er. Zudem kann Volker Schmidt immer mehr Radfahrer begrüßen, die eine Nacht im Landhotel unterkommen. „Der Trend geht ganz klar dahin, dass immer mehr Leute die Region mit dem Rad erkunden. Davon profitieren wird natürlich“, sagt er. Im „Haus ÜberLand“ gibt es neben Standardzimmern auch zwei Familien- und ein Einzelzimmern. „Für die kommenden Wochen sind wir sehr gut ausgelastet“, freut sich Volker Schmidt.

Der Borgwarthof in Oberhinrichshagen bietet 21 Zimmer für Übernachtungsgäste. Quelle: Reinhard Amler

Ebenso zufrieden schaut Dorlis Lunkenheimer auf die letzten Tage zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard betreibt sie im Gutshaus in Zarrentin ein Landhotel. „Für Gäste stehen elf Zimmer und eine Ferienwohnung zur Verfügung. „Bis dato hatten wir sehr viele Geschäftsleute, die sich bei uns für eine oder mehrere Nächte ein Zimmer genommen haben. Jetzt, wo vielerorts die Ferien starten, kippt dieser Trend und wir können immer mehr Urlauber begrüßen“, beschreibt sie. Und die Nachfrage bleibt auch in der Gemeinde Gransebieth hoch. „Im Juni und Juli sind wir insbesondere an den Wochenende nahezu ausgebucht. Unter der Woche könnten Kurzentschlossene noch Glück haben“, sagt Dorlis Lunkenheimer und berichtet: „In diesem Jahr konnten wir schon weitgereiste Gäste aus der ganzen Republik bei uns begrüßen. Mit der Nachfrage sind wir sehr zufrieden.“

Die Betreiber des Zarrentiner Gutshaus, Bernhard und Dorlis Lunkenheimer, sprechen von einem tollen Start in die Saison. Quelle: Franke Peter

„Man kann sein Glück versuchen, aber bis zum Herbst sind wir nahezu ausgebucht“, erklärt Burghard Rübcke von Veltheim. In Quitzin in der Gemeinde Splietsdorf betreiben er und seine Frau Friederike ein Jagdschloss. „Im Gutshaus und den anliegenden Ferienwohnungen haben wir 25 Betten zur Verfügung“, informiert er. Diese, so Burghard Rübcke von Veltheim werden sehr häufig von Stammgästen gebucht. „Dies sind zum einen Geschäftsleute, die hier in der Region für eine Tage tätig sind. Aber auch zahlreiche Urlauber, die sogar bis zu zwei Wochen bei uns bleiben“, erzählt er. Zudem übernachten im Jagdschloss Arbeiter, die hier in der Region tätig sind und zahlreiche Touristen auf der Durchreise. „Diese bleiben in der Regel nur eine oder maximal zwei Nächte“, meint der Betreiber. Es ist nicht ausgeschlossen auch in den Sommermonaten noch ein Zimmer zu ergattern, aber viele Kapazitäten stehen nach Aussage von Burghard Rübcke von Veltheim nicht mehr zur Verfügung. Dies liegt auch daran, weil im historischen Gutshaus zahlreiche Hochzeiten stattfinden. „Dies ist in der Regel mit Übernachtungsgästen verbunden“, erklärt er.

Ein idyllischer Ort: Das Jagdschloss in Quitzin ist bei Urlaubern und Geschäftsleuten sehr beliebt. Quelle: Raik Mielke

„Die Reservierungen werden immer kurzfristiger getätigt“, sagt Jörg Remer vom Hotel im Golfpark Strelasund und erklärt: „Das Wetter spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Wer die Region erkunden will, verfolgt vorher ganz genau die Wetterlage und bucht sich dann ein Zimmer.“ Von diesen stehen in Kaschow 47 zur Verfügung. Hinzu kommen 16 Ferienwohnungen und Apartments. Durch die kurzfristigen Buchungen hat man trotz zahlreicher Reservierungen auch in den nächsten Wochen noch gute Chancen ein Zimmer im Golfhotel zu bekommen. „Wenn man das Jahr als ganzes betrachtet, haben wir etwas mehr Übernachtungsgäste als im Vorjahr. Im Zeitraum seit dem 1. April liegen wir aber zwei, drei Prozent unter dem Schnitt des Hitzesommers 2018“, erklärt Jörg Remer.

Im Golfhotel Strelapark in Kaschow kamen schon zahlreiche prominente Gäste, wie das norwegische Kronprinzenpaar Mette-Marit und Haakon unter. Quelle: OZ-Archiv

Direkt am Wasser und dem Fähranleger gelegen befindet sich am Hafen des Fischerortes Stahlbrode das Hotel „Fährmann´s Hus“. Sieben Zimmer stehen dort zur Verfügung. „In der Saison bieten wir aufgrund der guten Nachfrage nur Zimmer für einen Aufenthalt ab zwei Tagen an“, informiert Gunnar Techel, Angestellter im „Fährmann´s Hus“. Auch in Stahlbrode stehen für die kommenden Wochen zahlreiche Reservierungen zu Buche. „Wir haben aber noch einige wenige frei Plätze“, bestätigt Techel.

Raik Mielke