Grimmen

Verdunkelte Fenster, Baulärm, Erschütterungen bis unters Dach – Lernen an der Regionalen Schule „Robert Koch“ in Grimmen ist derzeit gar nicht so einfach. Und doch freuen sich Schüler wie Lehrer über die Arbeiten trotz der Störungen. Denn der Erweiterungsbau an der Schule für rund 8,7 Millionen Euro war jahrelang geplant und längst überfällig. Die Schule für die rund 500 Mädchen und Jungen aus der Stadt und dem Umland ist viel zu eng geworden.

Zusätzliche Räume

„Ich freue mich sehr, dass der Umbau endlich begonnen hat“, sagt Lehrerin Diana Klinger. Denn die Raumkapazitäten seien zuvor doch sehr begrenzt gewesen, die Schule platzte sozusagen aus allen Nähten. Fachräume wurden als Klassenzimmer genutzt. Nach der Erweiterung, die erst im Sommer 2023 beendet sein soll, werde es für jede einzelne Klasse einen eigenen Raum geben. Und einige Fachräume kämen ebenfalls dazu.

„Wir hatten – wenn es ganz eng wurde – sogar Unterricht in der Mensa als Ausweichmöglichkeit“, erzählt Celina Stender, Schülerin einer 9. Klasse. Deshalb freue sie sich auf künftig mehr Platz. Auch wenn sie persönlich davon allerdings nichts mehr merken wird. Denn im Sommer 2023 liegt die Schulzeit an der Regionalschule wohl hinter ihr.

Der gesamte Schulbau als DDR-Bau sei nicht besonders ansprechend, findet Schulsozialarbeiterin Maxi Stutz. Deshalb hoffe sie darauf, dass der gesamte Komplex ein wenig schicker werde und Farbe erhalte. „Ich bin gespannt“, sagt sie. Erzählt aber gleich auch, dass sie die Bauarbeiten trotz Lärm auch spannend findet.

Nfinda Sila aus einer 8. Klasse beobachtet und verfolgt die Arbeiten am Bau ebenso oft und Jasmin Fiedler aus der 10. Klasse erklärt, dass der Krach auch nur abhängig vom Raum, in dem der Unterricht gerade stattfindet, stört.

Möglichkeiten gegen den Krach

„In den unteren Räumen, beispielsweise in AWT, merkten wir bei den Abrissarbeiten schon, dass manchmal sogar der Boden wackelte“, sagt Natalia Haase (6. Klasse). Wenn es zu laut werde, gebe es deshalb auch schon mal Musik auf die Ohren. „Beispielsweise, wenn in der zweiten Etage gerade Mathematik unterrichtet wird“, sagt Celina. Und Jasmin kann dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen: „In der vergangenen Woche gab es bei einer Mathearbeit aufgrund des störenden Baulärms eine halbe Unterrichtsstunde länger als sonst üblich.“

Andere Möglichkeiten gegen den Krach beschreibt Natalia: „Wir schließen eben so lange alle Fenster.“ Oder sie prüfen, ob der Raum gewechselt werden könne. Homeschooling als Alternative bei zu vielen Störungen im Schulgebäude sei als Alternative bisher noch nicht in Anspruch genommen worden, sei aber bei sehr lärmintensiven Arbeiten möglich, berichtet Diana Klinger.

Robert-Koch-Schule Eine Robert-Koch-Schule gibt es in Grimmen bereits seit dem Jahr 1950. Allerdings damals noch im jetzigen Haus II der Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule in der Altstadt. Zu Beginn gehörten 13 Lehrer und ein Pionierleiter zur Koch-Schule, die etwa 600 Schüler in 15 Klassen unterrichteten. Zu der Zeit besuchten die Schüler die Schule nur bis zur 8. Klasse. Es gab nur sieben Klassenräume mit insgesamt 324 Sitzplätzen. Allerdings gehörten zur Koch-Schule die Bildungsstätten in Leyerhof, Grellenberg und Müggenwalde. In Leyerhof waren vier Lehrer und ein nebenamtlicher Lehrer tätig. Dort lernten 179 Schüler in fünf Klassen. In der Schule Grellenberg gab es 56 Schüler, die von einem Lehrer unterrichtet wurden, in Müggenwalde drei Klassen mit 92 Schülern in einem Raum mit 40 Sitzplätzen. Im Schuljahr 1951/52 waren dann schon 20 Lehrer für 675 Schüler da, die 18 Klassen bildeten. Die damalige Berufsschule stellte am Samstag 5 Klassenräume zur Verfügung, damit der Unterricht abgesichert war. 1960war die Koch-Schule mit etwa 650 Schülern die größte Schule im Kreis Grimmen. 1962 zogen die „Koch-Schüler“ und Lehrer in das Gebäude der Förderschule um. Dort blieben sie bis 1981. Dann zogen sie in die neue Polytechnische Oberschule „Robert Koch“ in das heutige Gebäude mit der Unterstufe von Klasse 1 bis 4 und der Oberstufe bis Klasse 10. Seit dem Schuljahr 2003/2004 gibt es in Grimmen neben dem Gymnasium als weiterführende Schule nur noch die Regionale Schule „Robert Koch“, an der jetzt die Mädchen und Jungen der ehemaligen Koch-Schule, Neubauer-Schule und Wander-Schule lernen, seit dem Schuljahr 2004/2005 kommen auch die Schüler der Gemeinde Süderholz nach Grimmen zum Unterricht. An der Regionalen Schule in Grimmen werden gegenwärtig 496 Mädchen und Jungen unterrichtet.

Es gebe wöchentlich Bauberatungen, bei denen jeweils geklärt werde, wie stark die Lärmbelastung in der Woche sein wird, beschreibt Schulleiterin Marion Harder die Vorgehensweise am Bau. „In den ersten drei Bauwochen – während der Abrissarbeiten – hatten wir doll zu tun“, sagt sie. Jetzt hoffe sie, dass das Lärmintensivste überstanden sei. Grundsätzlich würden Lehrer und Schüler die Unannehmlichkeiten gern in Kauf nehmen, damit sich die Raumsituation verbessere.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schade sei, so bedauert Natalie, dass in den unteren Räumen jetzt ganztags bei Licht gearbeitet werden müsse. Denn die Fensterfront zu den Arbeiten auf dem bisherigen Innenhof sind verdunkelt. Dort kommt der neue Anbau hin. „Ich bin schon sehr gespannt, wie das umgesetzt werden wird“, sagt Lehrerin Diana Klinger. „Es wäre generell schön, wenn wir als Schüler mehr Informationen bekommen würden, was konkret entstehen soll“, wünscht sich Celina.

Schulgarten entsteht

„Das Schönste für mich als Biologielehrerin ist, dass wir auch einen Schulgarten bekommen“, blickt Diana Klinger in die Zukunft. Sie durfte sich bereits aussuchen, wie er gestaltet werden kann, wo das kleine Gerätehäuschen hinkommt. Diana Klinger: „Den Schulgarten werden wir im Wahlpflichtunterricht nutzen und – soweit es möglich ist – auch sonst in den Unterricht integrieren.“

Der Erweiterungsbau füllt dann den bisher freien Bereich am Eingang zwischen den beiden Querhäusern der Schule aus (lila Bereich) und ist mehr als 35 Meter lang. Quelle: Stadt Grimmen

Über mehr als 35 Meter Länge und über 14 Meter Breite wird der viergeschossige Schulbau der Robert-Koch-Schule in den jetzigen Eingangsbereich integriert zwischen den beiden Querhäusern des Gebäudes. Es entsteht außerdem ein kleiner Innenhof. Über vier Etagen entstehen je acht zusätzliche Klassenräume und je vier Teamräume, außerdem eine große Aula. Und die Schulleitung wird künftig auch im neuen Gebäudeteil arbeiten.

Von Almut Jaekel