Reichsflagge und „NS-Area“: Nazi-Graffiti prangt am Grimmener Bahnhof

Es ist kein gutes Bild mit dem in Grimmen nun Bahnreisende empfangen werden. Ein Schandfleck ist das Bahnhofsgebäude zwar schon lange. Doch nun prangt noch dazu ein anrüchiges Graffiti die Front der Backsteinruine. Unbekannte sprühten eine schwarz-weiß-rote Flagge auf das Gebäude und brachten zusätzlich den Schriftzug „NS-Area“ an dem Haus an.

Flagge bei Rechten beliebt

Die Fahne des Deutschen Reiches gilt als Vorgänger der Reichskriegsflagge und ist gleichzeitig bei Menschen mit rechter Gesinnung beliebt. Genau wie die Fahne des Dritten Reiches trägt sie nämlich die Farben schwarz-weiß-rot. Und diese sind in der gleichen Reihenfolge angeordnet wie auf der Flagge, die die Nationalsozialisten einführten.

„Da jedoch ein verfassungswidriges Symbol, wie beispielsweise ein Hakenkreuz oder SS-Runen, fehlt, ist das Graffiti nicht illegal oder verboten“, erläutert ein Polizist aus dem Revier Grimmen. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Kripo ermittelt.

Auch der Polizist ist der Meinung, dass die Fahne in Zusammenhang mit dem Schriftzug „NS-Area“ einen „anrüchigen Beigeschmack“ bekommt. Dem Verursacher droht eine Strafe von maximal zwei Jahren Freiheitsentzug oder eine Geldstrafe für die Sachbeschädigung an dem Bahnhof.

Fahne zeigt kein verfassungswidriges Symbol

Auch Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner ist über das Graffiti und den allgemeinen Zustand des Bahnhofgebäudes alles andere als erfreut. Einschreiten könne die Stadtverwaltung jedoch nicht, denn das Haus wurde von einem Berliner ersteigert. „Der Eigentümer müsste das Graffiti entfernen, wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen – doch das ist bislang leider nicht geglückt.“

Die Stadt könne erst einschreiten und die Schmiererei auf eigene Kosten entfernen, wenn es sich um verfassungsfeindliche Symbole halte oder aber die Sicherheit für Passanten gefährdet werde. Doch beides ist nicht der Fall.

Fakt ist jedoch, dass der oder die Verursacher ihr Graffiti genau im Blick haben. Während am Freitag noch Aufkleber „Nazifreie Zone“ und „F**k Nazis“ über die Fahne gesprayt beziehungsweise geklebt wurden, ist die Flagge am Montag bereits wieder „ausgebessert“. Auch die Aufkleber sind mittlerweile verschwunden.

