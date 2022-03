Reinberg/ Richtenberg

Am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr stoppte nicht die Polizei, sondern eine Gartenhecke die Alkoholfahrt eines 58-Jährigen. Die Grimmener Polizei nahm den Unfall auf und dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen.

Am Sonnabend gegen 22 Uhr stoppte die Polizei einen Fahrer in Richtenberg bei einer Geschwindigkeitskontrolle. Der Drogentest des 23-jährigen Greifswalders schlug positiv auf Amphetamine und Kokain an.

Außerdem hatte der Fahrer ein Einhandmesser bei sich, das gemäß dem Waffengesetz nicht mit sich geführt werden darf und einer Ordnungswidrigkeit entspricht. Hinzu kam die Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Drogen.

