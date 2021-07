Reinberg: Uta Bleeck feiert dieses Jahr gleich drei Jubiläen

Reinberg

„Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da lerne“, sagt Uta Bleeck mit einem Lachen im Gesicht, wenn sie an den Start ins Berufsleben vor 40 Jahren denkt. 30 Jahre auf den Tag genau, hilft die Physiotherapeutin, selbstständig in ihrer eigenen Praxis, Patienten bei ihren Leiden. Ihre Mutter, die als Krankenschwester in Bartmannshagen arbeitete, fand damals den Beruf passend für ihre Tochter. Und sie hat wohl die Fähigkeiten ihrer Tochter früh erkannt.

Denn aus dem jungen Mädchen, das zwischen 1978 und 1981 in Rostock eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, ist eine gestandene und versierte Fachfrau geworden. „Es ist mein Traumberuf und meine große Liebe geworden“, bekennt Bleeck, die immer ein Lächeln im Gesicht hat und ihre Patienten mit Tipps über das eigentliche medizinische Problem hinaus versorgt. „Heilen und neue Methoden auf dem Gebiet, das früher als Krankengymnastik bezeichnet wurde, sind zu meinem Steckenpferd geworden“, so Bleeck weiter.

Nach der Ausbildung ging es für das Grimmener Kind nach Reinberg in die alte Arztpraxis, später erfolgte der Umzug in die eigenen Wände. Der Keller des Wohnhauses ist modern, freundlich und mit allem notwendigen Equipment ausgestattet. Gerade jetzt, in der warmen Jahreszeit, erweist sich das als sehr praktisch und angenehm kühl. Es sei nicht immer einfach gewesen, Beruf und Privatleben unter einem Dach zu haben, aber daran habe sich die Mutter schon längst gewöhnt.

Beruflicher Weg der Gesundheit wird über Generationen gegangen

Ihre beiden Töchter haben sich ebenfalls für den Weg der Gesundheit entschieden und arbeiten als Krankenschwester und Yogalehrerin. „Ich bin total stolz auf ihren Werdegang und dass sie ihre Berufe lieben. Wenn man sieht, dass die Kinder glücklich sind, macht mich das auch glücklich“, sagt Bleeck. Eine gemeinsame Passion, die die weiblichen Generationen verbindet. „Ich liebe den Kontakt zu den Menschen. Jeder Patient ist individuell und muss dementsprechend behandelt werden. Das ist immer eine neue Herausforderung, das liebe ich auch“, schwärmt Bleeck.

Neuen Heilmethoden gegenüber aufgeschlossen bleiben, Weiterbildungen, beispielsweise als Wellness-Trainerin und der Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen begleiten Bleeck ihr ganzes Berufsleben lang. „Ich habe in alle Richtungen geschaut, um Körper und Geist in Einklang bringen zu können“, sagt die Physiotherapeutin.

Die Hälfte ihres Lebens arbeitet Bleeck bereits selbstständig mit ihren heilenden Händen

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte die junge Frau am 1. Juli 1991. Genau vor 30 Jahren also. In diesem Jahr feiert Uta Bleeck noch einen runden Geburtstag. Das sechzigste Lebensjahr steht bevor, dann ist sie die Hälfte ihres Lebens bereits selbstständig. Dennoch denkt die Reinbergerin nicht an den allmählichen Ruhestand. Sie hat inzwischen das ehemalige Sparkassengebäude in Reinberg im Ort gekauft, um ihr Vermächtnis zu gegebener Zeit abgeben zu können. Das sei ein wahrer Glücksfall gewesen. Die Selbstbedienungs-Terminals der Sparkasse Vorpommern sollen dort aber noch mindestens für zwei Jahre bleiben.

Die Frau, die mit ihren Händen „sehen kann“ und so genau die richtigen Stellen am Körper ihrer Patienten findet, die aktiviert werden müssen, hat mit den Jahren ein sehr gutes Gespür für die Symptome ihrer Patienten bekommen. „Die Fertigkeiten und das Fühlvermögen sind die Folgen der Erfahrung über all die Jahre. Der Körper erzählt ja auch viel über sein Gewebe. Dadurch bekommt man Sicherheit, um jeden individuell behandeln zu können“, weiß Bleeck. Trotzdem betont die Therapeutin, dass sie ohne die Zusammenarbeit mit den Ärzten in der Region nur halb so gut arbeiten könnte.

Aufgrund von Wirbelsäulenerkrankungen suchen die meisten Leute mittlerweile die Hilfe der Physiotherapeutin. „Der ganz normale Wahnsinn. Der Stress ist allgemein mehr geworden. Zu viel Licht, zu viel Nahrung, zu viel Hektik – die goldene Mitte, das Gleichgewicht ist im Alltag wichtig. Der Körper braucht auch Ruhe und Entspannung“, weiß die Hobbytänzerin. Denn die 59-Jährige sucht sich ihren Ausgleich im Theater oder beim Tanzen. „Das ist für mich ein Ausdruck der Lebensfreude. Dabei entspanne ich total“, so Bleeck.

Von Roswitha Pendzinsky