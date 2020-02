Reinberger Schüler präsentieren Geschichten aus dem Kinosaal

Reinberg

Schon ein bisschen wie zu Hause fühlten sich Vicky, Mae, Lisa und Maja beim Tag der offenen Tür der Regionalschule Reinberg. Noch besuchen die vier die Grundschule in Brandshagen, aber ab dem nächsten Schuljahr werden die Mädchen in Reinberg lernen. „Wir freuen uns sehr auf unsere neue Schule, nur nicht auf die Turnhalle, die ist in Brandshagen schöner“, sagt Maja, die in Reinberg wohnt, während sie sich die Ergebnisse des Projekts „Our Dreamhouse“ aus dem Englischunterricht ansieht. Die anderen drei leben in Brandshagen.

Viertklässler freuen sich auf den Wechsel

Besonders von der Cafeteria und dem Essen sind die Mädchen begeistert, erzählen ihre Mütter. Denn einen Großteil des Schullebens haben sie bereits beim Schnuppertag der Viertklässler im Oktober kennengelernt und präsentieren das jetzt stolz den Mamas.

Vicky, Maja, Mae und Lisa besuchen die vierte Klasse der Grundschule in Brandshagen und freuen sich darauf, im nächsten Schuljahr Regionalschüler in Reinberg zu sein. Quelle: Almut Jaekel

Nicht nur für künftige Fünftklässler – zwei Klassen wird es ab dem kommenden Schuljahr wieder geben – ist der Tag der offenen Tür gedacht. „Sondern für alle, die an unserer Schule interessiert sind, eben auch die Eltern, Geschwister und Großeltern“, sagt Schulleiterin Anne Pannowitsch, die jeden Gast an der Eingangstür empfängt.

Geschichten aus dem Kino

Viel erwartet die Besucher am Tag der offenen Tür: Alle Schulfächer präsentieren sich und die Ganztagsangebote werden vorgestellt. Dabei ist unter anderem das Darstellende Spiel. Das kleine Stück haben sich Lina, Hanna, Emilia und Yasmin selbst ausgedacht. Die Fünftklässler präsentieren „Geschichten aus dem Kino“ und zeigen, was alles im Kinosaal passiert, bevor der Film beginnt. Eltern, Großeltern und Geschwister haben sich inzwischen im Kinosaal eingefunden und besonders neugierig ist Lehrerin Beate Reiter: „Ich leite ebenfalls einen Theaterkurs. Mal sehen, was andere so machen“, sagt sie. Einmal pro Woche haben die Mädchen zwei Stunden für ihren Auftritt geprobt, erzählen sie und sind sehr aufgeregt. Doch nun startet schon ihr nächstes Projekt – für die Abschiedsfeier der zehnten Klasse.

Regionale Schule Reinberg Das Reinberger Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1956. Etwa 170 Mädchen und Jungen lernen an der Regionalschule. Die Schule arbeitet nach dem Klassenraumprinzip. Jede Klasse nutzt und gestaltet ihren Raum in eigener Verantwortung unter Anleitung des Klassenleiters. Klassenregeln bestimmen die Schwerpunkte des individuellen Miteinanders. Seit dem Schuljahr 2010/2011 arbeitet die Einrichtung als Ganztagsschule mit vielfältigen Angeboten. Öffnungszeitender Ganztagsschule: Montag bis Donnerstag von 7.15 bis 16.00 Uhr, Freitag von 7.15 bis 13.10 Uhr Zu den thematischen Schwerpunkttagen gehört die Durchführung von Gesundheits-, Umwelt- und Berufstagen für alle Schüler der Schule. Bereits im Oktober kamen die Viertklässler aus den Grundschulen Horst und Brandshagen für einen Schnuppertag an die Regionalschule Reinberg.

Altes Handwerk und Fotografie

Die Ganztagsschule bietet noch mehr: Altes Handwerk beispielsweise in der „Rumpelkammer“ oder Fotografie in der Arbeitsgemeinschaft „Click“ – beides mit Schulsozialarbeiter Lars Itzegehl. Bei ihm können die Schüler Korbflechten lernen, töpfern, Leder-, Holz- oder Metallarbeiten fertigen. Oder eben Wissenswertes über das Fotografieren erfahren. Beispielsweise wie Fotoabzüge per Hand gemacht werden, wie man Filme entwickelt und natürlich auch vieles über die Digitalfotografie. Übrigens haben die Fotografieschüler ihre Arbeiten bereits in der Amtsverwaltung Miltzow ausgestellt. Und die Bushaltestelle in Groß Miltzow ziert ein Motiv aus der Gruppe.

Die Lehrerinnen Lisa Stiller (r.) und Stefanie Rittmann vor Schülerplakaten – Ergebnissen aus dem Deutschunterricht. Quelle: Almut Jaekel

Kreativität ist im Fach Kunst gefragt – Milo und Tim aus der 8. Klasse informieren über Tuschzeichnungen, Kubismus und verschiedene andere Techniken.

Noch nicht wirklich überzeugt von der Schule ist ein Mädchen, das erst kürzlich mit den Eltern und drei kleineren Brüdern nach Stahlbrode gezogen ist und nach den Winterferien die 5. Klasse besuchen wird. „Ihr fehlen die bisherigen Freunde“, sagt ihre Mutter, die sich aber sehr über den Tag der offenen Tür freut, um sich vor Ort selbst ein Bild von der Schule zu machen.

Die Versorgung der Gäste übernahmen die Zehntklässler, die damit ihre Abschlussfeier finanzieren möchten. Quelle: Almut Jaekel

Zehntklässler sorgen für Stärkung

Ein fächerübergreifendes Mittelalterprojekt, das Ganztagsschulangebot „Nicht den Faden verlieren“, Ergebnisse aus dem Deutschunterricht, Ländersteckbriefe aus dem Fach Geografie, biologische Phänomene – das und vieles mehr können die Besucher unter die Lupe nehmen. Und sich anschließend auch richtig stärken. Denn die Zehntklässler bieten in ihrem kleinen Bistro allerhand Leckeres und wollen damit gleichzeitig ihre Abschlussfeier finanzieren.

