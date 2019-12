Reinkenhagen

In Reinkenhagen hinderten am Mittwochabend zwei aufmerksame Männer einen unter Drogen stehenden Lkw-Fahrer am Losfahren.

Die beiden Männer hatten zuvor beobachtet, wie der Fahrer eines polnischen Lastkraftwagens um das Fahrzeug torkelte. In der Annahme, dass er betrunken war, verständigten sie gegen 19.30 Uhr die Polizei und nahmen dem Lkw-Fahrer den Schlüssel ab, als dieser losfahren wollte.

Als die Polizisten eintrafen, schlief der Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Aufgrund der körperlichen Einschränkungen, die der Mann hatte, ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf Amphetamin.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und dem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Von Anja Krüger