Reinkenhagen: Körperliche Auseinandersetzung endet mit zwei Festnahmen und vier Verletzten

Reinkenhagen

Verletzte durch Stiche und Schnitte und Handgreiflichkeiten forderten den Polizeieinsatz in Reinkenhagen. Bereits am späten Freitagabend gegen halb 12 Uhr musste die Grimmener Polizei zu einem Einsatz ausrücken, um eine körperliche Auseinandersetzung aufzulösen. Ein Einwohner des Dorfes fühlte sich gestört von einer Gruppe von Jugendlichen, die sich an der Bushaltestelle versammelten und zeitweise aufhielten. Der Aufforderung, sich von dort zu entfernen, kam die Gruppe nicht nach.

Ein 18-Jähriger wurde handgreiflich und schlug den 30-jährigen Anwohner. Ein Anzeige wegen Körperverletzung war die Konsequenz seines Handels.

Doch damit nahm der Abend nicht sein Ende. Eine Stunde später kam es wieder zu einem Polizeieinsatz, weil an gleicher Stelle zwei Gruppen aufeinandertrafen und es erneut zu gewaltsamen Tätlichkeiten kam. Eine Person wurde durch Schnitt-und Stichwunden schwer, drei Personen leicht verletzt. Auch der 18-Jährige war erneut beteiligt und wurde zusammen mit einem anderem Tatverdächtigen von der Polizei festgenommen.

Der Kriminaldauerdienst hat umfangreiche Ermittlungen geführt und auch die Rechtsmedizin war im Einsatz. Sechs Streifenwagen aus verschiedenen Dienststellen wurden eingesetzt. Motiv oder Ursache sind laut Polizeiangaben nicht bekannt. Alkohol sei im Spiel gewesen, aber nicht in größeren Mengen.

