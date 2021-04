Reinkenhagen

Bienen stehen für gesunde Natur, für Umweltschutz und ein altes, von vielen neu entdecktes Hobby. Doch wie geht es den Bienen in diesem Jahr, wie sind sie aus dem Winter gekommen? Kompliziert sei dieses Frühjahr für die Bienen. Elke Sadewasser, Imkerin in Reinkenhagen und Vorsitzende des Imkervereins Miltzow/Horst, beschreibt das Hin und Her seit Februar aufgrund der großen Temperaturschwankungen. „Im Februar waren drei, vier Tage schon einmal ungewöhnlich warm. Deshalb kamen die Bienen voll ins Brutgeschehen“, sagt sie. Danach sei allerdings bis Mitte März wieder tiefer Winter gewesen.

Die Bienenvölker hätten sich zusammengezogen. „Das tun die Tiere, um die Temperatur auf etwa 35 Grad zu halten. So viel wird für die Brut benötigt“, erzählt Elke Sadewasser. Allerdings sei den Bienen das nicht vollständig gelungen, sie hätten die Kälteperiode wärmetechnisch einfach nicht bewältigen können, am Rand reichten die Temperaturen nicht und dort fiel die Brut der Kälte zum Opfer.

Bei Frühlingssonnenschein schwärmen die Bienen von Elke Sadewasser auf der Suche nach Blütenstaub aus. Quelle: Almut Jaekel

Dann gab es den zweiten Frühling Mitte März und das gleiche Spiel, erzählt die Imkerin. Wieder war es vier bis fünf Tage relativ warm, wieder reagierten die Bienen mit erneuter Brut. Elke Sadewasser: „Allerdings waren da schon ein paar Bienen geschlüpft“.

„Und jetzt haben wir den dritten Frühling und der bleibt hoffentlich“, mein die Imkerin. Jetzt lege die Königin täglich viele Eier. Und zur Brutpflege werde jede Menge Blütenstaub, also Eiweiß für die Ernährung der Brut, benötigt. Den eigentlichen Honig, den die Bienen sammeln, brauchen die Tiere als Kohlenhydrate für die Wärmeproduktion.

Die Imkerin hat eine Bienentränke installiert. Quelle: Almut Jaekel

Zusätzlich zum Futter brauchen die Bienen Wasser. „Viel Wasser für solche kleinen Tierchen“, sagt Elke Sadewasser. Deshalb hat die Imkerin in ihrem Garten extra eine Bienentränke gebaut und ausgestellt – mit Gras und Moos, die die Flüssigkeit speichern. Mit 200 Millilitern Wasser pro Tag müsse ein Bienenvolk – das sind etwa bis zu 40 000 Tiere – täglich versorgt werden.

Vielfalt an Blühpflanzen bis in den Herbst notwendig

Auch im Herbst verbrauchen die Bienen sehr viel Eiweiß, erklärt Elke Sadewasser. Denn dann würden die sogenannten Winterbienen entstehen, die über die kalte Jahreszeit durchhalten müssen. Sie werden mit Pollen versorgt, legen einen Eiweißspeicher an und versorgen dann die erste Brut im Januar und Februar aus dem Körper heraus.

Wussten Sie übrigens ... ..., dass die Bienenkönigin nur an einem Tag – während des sogenannten Hochzeitsfluges – begattet wird? Dann aber in der Regel von 15 bis 20 Drohnen. ..., dass die Samenflüssigkeit in der Königin gespeichert wird und so zeitlebens etwa bis zu fünf Jahre lang reicht? ..., dass, wenn beim Hochzeitsflug plötzlich das Wetter umschlägt und die Königin ihren Flug abbricht, die Samenflüssigkeit bei Weitem nicht so lange reicht, damit die Königin zeitlebens befruchtete Eier abgeben kann? ..., dass nuraus den befruchteten Eiern Arbeitsbienen entstehen? ... dass, bei Bienenaber auch Nachkommen aus unbefruchteten Eiern schlüpfen – dann aber ausschließlich Drohnen.

„Diese Eiweißspeicher werden aber nur gut ausgebildet, wenn es im Herbst vielfältige Arten von Blütenstaub gibt“, erklärt Elke Sadewasser. Deshalb fordert sie auf, möglichst für eine Vielfalt an Blühpflanzen bis in den Herbst hinein in den Gärten, an Wegen und an Straßen und auf Balkonen sowie Terrassen zu sorgen. Denn das sei das Dilemma unserer Kulturlandschaft: Es gebe zu wenig dieser Blühvielfalt.

„Schön wäre, wenn alle Menschen, die Gärten haben, nicht nur im Frühjahr Krokusse und andere Frühblüher ziehen, sondern auch Blumen für den Herbst pflanzen“, wünscht sich die Imkerin. Am schlimmsten seien jedoch die sogenannten Schottergärten, auf denen Insekten gar keinen Lebensraum und keine Nahrung finden. „Wir Imker sprechen deshalb über diese Probleme und unsere Wünsche regelmäßig mit Gartenbesitzern und Landwirten vor Ort“, sagt Elke Sadewasser.

Die Fachfrau bekräftigt deshalb die Meinung, dass leider in manchen Städten bereits ein größeres Angebot für die Bienen da sei, weil auf vielen Terrassen und Balkonen Obst, Gemüse und vielerlei Blumen dauerhaft blühen, auf dem Land aber oft große Felder und Rasenflächen vorherrschen. Da gebe es in vielen Dörfern Nachholbedarf. Außerdem sei die Pestizidbelastung in Städten oft geringer. „Imkerei in der Stadt ist aber dennoch nicht unproblematisch“, findet sie. Denn wer möchte schon einen Bienenschwarm auf dem Nachbarbalkon oder ein schwärmendes Volk auf einem Spielplatz oder Friedhof?, fragt sie.

Von Almut Jaekel