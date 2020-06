Reiten in Splietsdorf: Anna Wormsbächer zeigt Kindern Umgang mit Pferden

Splietsdorf

Schon als junges Mädchen habe sie davon geträumt, ein Pferd ihr Eigen nennen zu können, erzählt Anna Wormsbächer aus Splietsdorf. Im vergangenen Jahr erfüllte sich die 20-Jährige ihren Traum. Mittlerweile stehen auf der Koppel in ihrem Heimatort drei Ponys.

In der Jugend die Liebe zu Pferden entdeckt

„Kleiner Onkel“, so der Name des einen Ponys, und Co. wollen bewegt und gepflegt werden. Auch deshalb bietet die junge Frau Kindern die Möglichkeit, regelmäßig zu reiten und natürlich, den Umgang mit Pferden zu lernen. Sie selbst lernte es in ihrer Jugend. „Aber ein eigenes Pferd, das war nicht drin“, erzählt sie. Ihre Eltern hätten immer gesagt, wenn sie ihr eigenes Geld verdiene, könne sie sich auch ein Pferd anschaffen.

Aus einem Pony wurden drei

Im Winter des vergangenen Jahres ist es dann soweit gewesen. Denn ihre Ausbildung zur Altenpflegerin hat sie abgeschlossen gehabt und auch einen Arbeitsplatz gefunden. „Da man aber ein Pferd allein nicht halten soll, kam dann ein zweites Pony und schließlich auch das dritte hinzu“, erzählt sie und lacht.

Kontakt können Interessierte über den Facebook-Account von Anna Wormsbächer unter www.facebook.com/anna.wormsbacher.5 aufnehmen.

Von Anja Krüger