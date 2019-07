Kreutzmannshagen

Ein bisschen höher soll die Stute Luna noch springen. Naja - eigentlich soll sich ihre Reiterin Lina an etwas höhere Hindernisse gewöhnen. Immerhin absolviert sie in dieser Woche eine Reitabzeichenprüfung. Deshalb wird unter anderem dafür trainiert beim Reitlager auf dem Reitplatz des Griebenower Vereins in Kreutzmannshagen.

Die 27 Mädchen und ihre vier Trainerinnen üben aber nicht nur für Prüfungen. Ein Programm, das den Eltern gezeigt wird - natürlich mit vielen Pferden – proben sie ebenfalls. 14 Pferde und Ponys von Vereinschefin Kerstin Pflugradt und weitere drei Privatpferde stehen den Reiterinnen in dieser Woche zur Verfügung.

„Das ist in diesem Jahr unser 23. Reitlager, wir haben mittlerweile jede Menge Erfahrung“, erzählt Kerstin Pflugradt. Immer in der ersten Sommerferienwoche finde das Lager mit Zelten, Pferden, Essen und allem drum und dran direkt auf dem Reitplatz statt. Allerdings fast ausschließlich für Vereinsmitglieder, weil die Nachfrage so groß sei.

97 Mitglieder habe der Griebenower Reitverein, etwa 60 von ihnen seien Kinder und Jugendliche. Shettys, größere Ponys, Warmblüter und eine Kaltblutstute gehören dazu, sind aber alle privat. 24 Jahre zählt Leo, der Älteste. Das Pferd war bei allen bisherigen Reitlagern dabei. Auch zwei unerfahrene Pferde, die im Lager selbst noch einiges lernen sollen, sind diesmal dabei.

Die Kaltblutstute Nora ist der Liebling von Frieda aus Lubmin und Paula aus Grimmen. Beide reiten regelmäßig im Verein, immer freitags. „Es ist toll hier, bis auf das frühe Aufstehen“, sind sie sich einig. Aber das Essen sei lecker. Und, dass sie ihre Reitprüfungen gleich in dieser Woche mitmachen können, wäre super, sagen sie. „Am meisten freuen wir uns auf die Abschlussfeier mit unseren Zirkusvorführungen.“ Kaltblut Nora werde dann zum Zebra, die Kinder zu Rentieren, erzählen sie.

„Grundsätzlich sind wir für Freizeitreiter da, bringen ihnen und auch Turnierstartern die Grundausbildung bei. Kleine Turniere werden von unseren Reitern auch geritten“, erzählt die Vereinschefin. „Wenn die sechs bis 16-jährigen Kinder in dieser Woche zweimal am Tag reiten, machen die meisten einen großen Sprung in ihrem Können“, sagt sie.

Los geht es morgens um 7 Uhr. Kerstin Pflugradt: „Für Langschläfer ist das hier nichts.“ Gemeinsam wird gefrühstückt, Mittagessen gibt es von der Kreutzmannshagener Mensa Lomber, Kuchen backen die Eltern. Alles sei ein schönes Miteinander.

Natürlich gehört das Putzen und Versorgen der Pferde täglich mehrmals dazu. Dann geht es an die Aufteilung: Geritten wird in verschiedenen Gruppen nacheinander bei jeweils einer der vier Trainerinnen – je nach Ausbildungsstand zweimal am Tag eine dreiviertel Stunde lang. Dressur, Springen, Reiten an der Longe und Üben fürs Programm stehen auf dem Plan. Kerstin Pflugradt hat vorher detaillierte Pläne ausgearbeitet.

Maja und Lilith gehören zu denen, die diesmal auf Blacky ihren Auftritt zum Thema „Zirkus“ trainieren. Trainerin Corinna hilft und gibt Tipps. „Eigentlich sind wir ja keine Voltigierer, aber wir wollten auch mal etwas anderes zeigen“, sagt sie und hilft den beiden aufs Pferd.

In der Dressurabteilung üben Pia, Jasmin, Lucy und Christina. Der Wind sei sehr heftig, schätzt Trainerin Birgit Behnke ein. Aber die Hitze vorher habe den Tieren noch mehr zu schaffen gemacht.

Einige Mädchen wie Lina trainieren für eines der Reitabzeichen. „Einige darf ich selbst abnehmen, für das höhere Niveau haben wir dann zwei Richter vor Ort“, sagt Kerstin Pflugradt.

Wenn der Sommer in dieser Woche noch einmal zurückkommt, springen die Kinder in den kleinen Pool. Kerstin Pflugradt: „Am Sonntag war der natürlich sehr begehrt.“ Auch das neue Trampolin komme gut an. Eigentlich seien die Kinder vom Reiten jedoch gut ausgepowert und bräuchten nicht viele alternative Angebote. Und wenn dann doch mal kurz Langeweile aufkomme – dann werde eben Pferd gespielt, und die Mädchen hüpfen selbst über die Hindernisse.

