Abtshagen

Eigentlich hätte Frank Schieke (60) aus Rostock elf Söhne bekommen müssen. Dann hätte er jedes Kind nach einem der Spieler vom 1. FC Magdeburg benennen können. Doch es gibt nur einen Sohn und der heißt Joachim – benannt nach dem DDR-Rekordspieler Joachim Streich (68). Am Sonnabend treffen Streich und sein glühendster Fan in Abtshagen aufeinander.

Ein hartes Spiel bei 30 Grad Celsius

Bei mehr als 30 Grad Celsius treffen auf dem Sportplatz Legenden auf Legenden. Die Mannschaft „Alte Herren“ aus Abtshagen schlägt sich wacker gegen die Spieler des 1. FC Magdeburg. Mit 6:2 holt sich die Traditionsmannschaft aus Magdeburg dann ihren 15. Sieg in dieser Saison. Bei 15 Spielen, eine eindeutige Tendenz. Die zwei Treffer der Abtshagener Andreas Becher und Ralf Czerwinski findet Joachim Streich trotzdem wohlverdient. Der Mann, der in der höchsten Spielklasse der DDR, der Oberliga für Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg spielte und DDR-Rekorde hält – Oberliga-Rekordtorschütze mit 229 Toren, Rekordnationalspieler mit 98 A-Länderspielen, A-Länderspiel-Rekordschütze mit 53 Treffern – sitzt nach dem Spiel in blauen Socken, ohne Schuhe auf einer Bank und plaudert mit den Zuschauern.

Ein bisschen reicher als Ronaldo

„Ich bin ein bisschen reicher als Ronaldo, natürlich“, sagt er schmunzelnd und nippt an einem Becher Wasser: „Reicher an Erfahrung und Erlebnissen.“ Aber Spaß beiseite, der gebürtige Wismarer antwortet gern auf die Frage, die ihm Journalisten aus dem Norden schon oft gestellt haben: „Ich hab Hansa Rostock damals verlassen, weil Magdeburg in dieser Zeit einfach die stärkere Mannschaft war. So war ich automatisch mehr gefordert, bin selbstbewusster geworden und habe mehr gelernt.“ Trotzdem blickt der gebürtige Wismarer immer wieder auf die Ergebnisse der Hansa-Spiele. In der Bundesliga schlägt sein Herz für Bayern München. „Das liegt an Gerd Müller“, sagt er. Über die Einladung nach Abtshagen habe sich die komplette Mannschaft gefreut: „Das ist nicht nur schön für das Dorf, sondern auch schön für uns. Ihr seid tolle Gastgeber.“

Wolfgang "Paule" Seguin (r.) mit Frank Schieke, der seit über 50 Jahren Fan des 1. FC Magdeburgs ist. Seguin stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger 1974. Quelle: Carolin Riemer

Ein Autogramm für’s Herz

Wie auf Kommando kommt Magdeburg-Fan Frank Schieke um die Ecke und lässt sich ein Autogramm auf sein Fan-Trikot geben. Streich schreibt seinen Namen auf Höhe des Herzens. Da gehört es auch hin, wenn ein Mann seinen Sohn nach ihm benennt. Darüber freut Joachim Streich sich übrigens sehr, obwohl er auch ein bisschen belustigt schaut, als er davon erfährt. „Klasse, das macht doch stolz. Ich habe den Menschen, also auch abseits von Erfolgen, etwas gegeben.“ Genauso nahbar für die Fans ist Wolfgang „Paule“ Seguin, der 1974 im Europapokal der Pokalsieger auf dem Platz stand. „ Magdeburg ist was ganz Besonderes, hier wird Kameradschaft noch ganz groß geschrieben. Das gibt’s doch heute kaum noch.“ Ein Mal pro Jahr treffen sich die Spieler und ihre Frauen, dann lassen sie die alten Zeiten wieder aufleben.

Das 70. Jubiläum des SV Abtshagens : ein voller Erfolg

Die Gäste, die am Wochenende das 70. Jubiläum des SV Abtshagen feiern, kommen auf ihre Kosten. Die Stimmung ist prächtig. Ralf Leuschel (69) erinnert sich noch gut an das Pokalfinale 1974. Damals sei er gerade zu einer Schulung in Kühlungsborn gewesen und habe das Spiel im hiesigen Kulturraum erlebt. „Wir haben getobt!“, gibt er zu. Günter Baltrusch (77) spielte früher bei „Vorwärts Stralsund“ und trainierte die Mannschaft später. Er spielte schon gegen Streich und Seguin. „Aber ihr Spiel ist natürlich ruhiger geworden“, sagt er augenzwinkernd. Trotzdem Legende bleibt Legende. Und so plaudern die Zuschauer mit den einstigen Stars, schwelgen in Erinnerungen, lassen sich Autogramme geben und genießen den Abend.

Gruppenbild mit einstigen DDR-Rekordspielern: Der 1. FC Magdeburg war in Abtshagen herzlich willkommen. Quelle: Walter Scholz

Von Carolin Riemer