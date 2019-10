Reinberg

Vom Blütenansatz bis zum Stiel circa 55 Zentimeter, im Durchmesser 75 Zentimeter: Dieser Kürbis im Garten von Astrid Simon (45) aus Reinberg hat rekordverdächtige Maße.

„Wie schwer er ist, können wir leider nicht rausbekommen. Eine entsprechende Waage haben wir nicht. Die Personenwaage ist zu klein“, sagt sie und lacht. Eines dürfte aber gewiss sein. Der Koloss dürfte an Gewicht einiges mehr auf die Waage bringen, als ihr fünfjähriger Neffe Jonas.

Dass die Frucht so ein riesiges Exemplar geworden ist, freut die 45-jährige Reinbergerin sehr. Denn von ihren zwei Pflanzen, die sie anfangs hatte, „überlebte“ nur eine. „Und die hatte auch nur eine Frucht“, erzählt sie. Siehe da, die Pflanze hat wohl all ihre Kraft in diesen einen Kürbis gesteckt.

Für die Verarbeitung sei nun ihr Sohn Paul (22) zuständig. „Eine richtig leckere Kürbissuppe habe ich mir von ihm gewünscht. Schließlich ist er Koch“, erzählt sie. Da aber von dem Fruchtfleisch sehr wahrscheinlich einiges übrig bleibt, wird bei Simons auch Kürbis eingeweckt. Und auch die Hülle soll Verwendung finden. „Die wird von einer Kollegin zum Schnitzen verwendet“, berichtet sie.

Von Anja Krüger