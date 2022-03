Griebenow

Die Remise in Griebenow startet am kommenden Wochenende wieder in die neue Saison. In den vergangenen Tagen wurde von den Mitgliedern der Initiativgruppe der sprichwörtliche Frühjahrsputz getätigt. Nun ist wieder jeden Sonnabend und Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet.

Die Angebotspalette ist bunt und vielseitig. Alle waren in der Winterzeit fleißig in ihren Hobbywerkstätten. Es gibt Schönes aus Holz, Stoff, Keramik, Wolle, Marmeladen, Schmuck, Pflanzen und viel mehr. Natürlich ist so kurz vor Ostern auch an Osterdekoration gedacht.

Beim Besuch in der Remise bietet es sich geradezu an, dies mit Kaffee und Kuchen beim Schlossverein oder der Vorpommerschen Genussmanufaktur zu verbinden. Auch wenn das Schloss derzeit immer noch renoviert wird, der Park ist immer einen Spaziergang wert.

Von Roswitha Pendzinsky