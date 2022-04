Grimmen

„Ich nehme einen halbtrockenen Weißwein, Bruschetta und die Hähnchenbrust“ - Worte, die das Gemäuer des Restaurants „Markt 7“ im Herzen der Stadt seit Jahren nicht mehr gehört hat. Wenn auch aus personellen Gründen noch nicht wieder eröffnet, so fand doch am Freitag der vergangenen Woche ein erster Probedurchgang statt.

„Wir wollen damit die Abläufe in der Küche und die Funktionalität aller Geräte erstmals testen, auch wenn wir wissen, dass wir für eine Eröffnung noch dringend Personal benötigen“, erläutert Inhaber Hendryk Kühl Sinn und Zweck der Übung.

Gerichte überwiegend gutbürgerlich

So wirbelte Küchenchef Paul Hahn dann auch alleine an Töpfen und Pfannen, um die knapp 30 Gäste mit ihrem Wunschessen a la carte zu verwöhnen. Aus einem Angebot an Vorspeisen, über zehn Hauptgerichten und Desserts konnten diese wählen. Gutbürgerlich lassen sich die Gerichte überwiegend beschreiben, die an diesem Abend auf der Karte standen. So wurden neben Soljanka und Würzfleisch, Schnitzel und Steaks in verschiedenen Variationen, Geflügel- und Fischgerichte oder Bauernfrühstück angeboten. Moderne Burger, Bruschetta und mediterrane Pasta rundeten die Auswahl ab. Da dürfte künftig für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Zwei Servicekräfte standen für die Bedienung der Testesser mit Speisen und Getränken an diesem Abend zur Verfügung.

Mitarbeiter werden gesucht

Die Gäste wurden im Anschluss gebeten, ihre Meinung in einem kleinen Fragebogen kundzutun. Dabei ging es um Ambiente, Service sowie Geschmack der Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Größtes Manko dürfte die Wartezeit auf die Speisen gewesen sein. Das sieht auch Juniorchef Felix Kühl so. „Wir haben eine gesunde Basis. Im Moment jedoch können wir einfach noch nicht öffnen, da uns noch Personal fehlt“, so sein Fazit.

Gemeint sind damit sowohl Mitarbeiter für den Küchen- als auch den Servicebereich. Interessenten für diese Tätigkeiten können sich ganz unkompliziert bei der Stadtbäckerei Kühl melden. Erst wenn das Team steht, wird der „Markt 7“ wieder eröffnen.

Von Elke Rüster