Rettungsboote in Grimmen: Hier finden Kinder Hilfe

Grimmen

Max ist schon ziemlich groß und darf mit dem Fahrrad zu seiner Grundschule in Grimmen fahren. Nach Schulschluss hat er sich mit seinem Kumpel Tom verabredet. Und weil er sich darauf freut, ist er besonders fix unterwegs. Am Bahnübergang zur Tribseeser Straße fängt die Anlage der Bahnschranke jedoch gerade an zu blinken, als Max dort ankommt. Max bremst scharf und stürzt mit seinem Rad. Hände und Knie sind aufgeschlagen und auch der Lenker ist verbogen. Wer hilft ihm jetzt?

Beim Steinmetz Lada gleich hinter der Schranke hat Max einen Rettungsboot-Aufkleber gesehen. Dort bekommt er Pflaster auf seine Wunden und weil Mamas Telefonnummer in seinem Rettungsboot-Malbuch steht, das Max in der Schulmappe hat, könnte auch Mama angerufen werden. Aber Max geht es schon wieder gut, er kommt jetzt wieder allein zurecht und bedankt sich für die Hilfe. Nur sein Fahrrad muss er schieben – dem Drahtesel mit seinem verbogenen Lenker hilft kein Pflaster.

20 Partner in der Stadt

Der Steinmetz-Betrieb Lada ist einer von 20 Rettungsboot-Partnern in Grimmen, bei denen größere Kita-Kinder und Grundschüler, die lernen, selbstständig zu werden, und allein unterwegs sind, in Notfällen Hilfe bekommen können. „Wenn der Schlüssel verloren wurde, beim Markttag die Eltern im Gewimmel nicht mehr zu finden sind, Kinder von einem Fremden angesprochen werden und deshalb Angst haben, sie eine Biene sticht oder sie den Schulbus verpasst haben – überall dort, wo ein Rettungsboot-Aufkleber zu sehen ist, finden die Kinder schnelle Hilfe“, erklärt Katja Mann, Sprecherin des Lokalen Bündnisses für Familie „Kristall“ Grimmen, dem Initiator dieser Rettungsboot-Aktion in der Trebelstadt.

Mit diesem Aufkleber, der an teilnehmenden Geschäften oder Einrichtungen von außen gut sichtbar angebracht wird, sollen Kinder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in einer Notsituation dort Hilfe finden. Quelle: Almut Jaekel

Damit das alles noch besser funktioniert und nicht nur die Rettungsboot-Partner informiert sind, sondern auch die Mädchen und Jungen Bescheid wissen, verteilte Katja Mann gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Dana Rothbarth jetzt Malbücher und Infobroschüren in den beiden Grundschulen der Stadt an alle Schüler der ersten und zweiten Klassen.

Malbücher mit Infos für die Kinder

In den Büchern finden die Mädchen und Jungen die Geschichte von Max und seinem Fahrradunfall, aber auch weitere Texte mit vielen Bilder, in denen Kinder Hilfe brauchen und beispielsweise bei Foto-Kraehmer in der Langen Straße, dem Schnik-Schnak-Geschäft auf dem Markt, der Bäckerei Bräsel oder der Mühlenapotheke Unterstützung finden. „Die Rettungsboote findet ihr an den Schaufenstern oder der Hauswand. Und die Figuren in den Malheften könnt ihr natürlich bunt ausmalen“, sagt Katja Mann. In dem Buch erfahren die Schüler außerdem, was es mit der Aktion überhaupt auf sich hat, und sie finden alle Rettungsboot-Partner aufgelistet. Wichtig sei es außerdem, dass wichtige persönliche Telefonnummern, Allergien oder Erkrankungen der Kinder sowie die Schule oder die Kita eingetragen werden und die Hefte am besten immer in der Mappe bleiben.

Osterspaziergänge zu Rettungsbooten

„Vielleicht macht ihr jetzt in den Osterferien gemeinsam mit Mama, Papa oder Oma und Opa einen Spaziergang durch die Stadt und schaut, wo genau diese Rettungsboot-Partner zu finden sind, bei denen ihr Hilfe im Notfall bekommen könnt“, regt Katja Mann an. Orientieren könne man sich dabei an einem Stadtplan, den es auch im Malheft gibt.

Die Partner wurden übrigens schon vor einiger Zeit mit einem Hilfsbeutel ausgestattet. Darin enthalten sind Verbandsmaterial, eine Broschüre Erste Hilfe am Kind, wichtige Telefonnummern bei Notfällen und Malutensilien für Kinder, um eventuelle Wartezeiten mit Beschäftigung überbrücken zu können. Die Anlaufstellen werden auch auf www.grimmen.de und der Website des Lokalen Bündnisses für Familie „Kristall“ Grimmen aufgelistet.

Von Almut Jaekel