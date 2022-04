Bremerhagen

Fast alle Wege im Wald bei Bremerhagen sind wieder begehbar, der Naturerlebnispfad lädt jetzt im Frühjahr zum Spaziergang ein und auch der Spielplatz mitten im Grünen kann genutzt werden – viele der drastischen Sturmschäden im Revier sind behoben. Und doch liegt noch sehr viel Holz im Wald, links und rechts der Strecken lagern dicke und dünne Stämme in Poltern am Rand und warten auf den Abtransport.

Nur knapp wurde übrigens die historische Jagdhütte mitten im Wald verschont: Mehrere riesige Bäume fielen im Sturm ganz dicht neben der Hütte zu Boden. „Da hatten wir wirklich Glück im Unglück“, sagt der Bremerhagener Revierförster Hendric Wojtek. „15 000 Festmeter Sturmholz sind bei den starken Stürmen im Januar und Februar bei uns insgesamt zusammengekommen“, sagt er. 90 Prozent davon waren Fichten, der Rest anderes Nadelholz und auch Laubholz, wie vereinzelte Buchen oder vorgeschädigte Eschen.

„Zum großen Teil wurden die Bäume mit Wurzeln umgelegt – das nennt man dann Windwurf“, erklärt der Fachmann. Wenn die Bäume im Stamm umknicken, heißt es Windbruch.

Vieles sei bereits gut aufgeräumt, nachdem die meisten Wege nach den Stürmen gar nicht begehbar waren. Nur auf dem Waldweg nach Kakernehl liegen immer noch etliche Stämme, die beräumt werden müssen.

Auch einige Flächen direkt im Wald sind bereits aufgeräumt. „5000 Festmeter Holz haben wir bereits aufgearbeitet“, sagt Wojtek und zeigt auf die riesigen Polter. Das Holz werde alles verkauft, berichtet der Förster. „Vor zwei bis drei Jahren hätten wir damit wohl größere Probleme bekommen, weil damals aus dem Harz von den dortigen sogenannten Kalamitätsflächen sehr viel Holz bereits auf dem Markt war.“

Das beste Stammholz gehe ans Sägewerk, Stammholzabschnitte würden zu Leimholz verarbeitet. Als Industrieholz eingestufte Exemplare würden in die Spanplattenindustrie gehen und außerdem gebe es viele Interessenten, die sich als Brennholzwerber ihr Holz selbst aus dem Wald holen, um bei steigenden Energiepreisen damit zu heizen.

Riesig sind einige „Löcher“, die im Bremerhäger Wald entstanden sind. Teilweise werden sie zum Mischwald aufgeforstet mit Lärchen, Tannen, Eichen, Douglasien, Buchen, Linden, vielleicht Elsbeeren sowie Ahorn, plant der Förster. Fichten jedenfalls würden nicht wieder dazukommen. Das sei zwar schnelles Holz – es brauche bei weitem nicht so lange bis zur Ernte wie andere Arten. Aufgrund des Klimawandels, der Trockenheit und des Borkenkäfers sei Fichte aber mittlerweile eben viel zu anfällig.

Wo es geht und die Waldlöcher kleiner sind, werden die Forstarbeiter es der Natur überlassen, für neue Bäumchen zu sorgen. Für diese Naturverjüngung müssten aber Samenbäume in der Nähe stehen oder die Windrichtung besonders günstig sein. Und die Flächen dürfen eben nicht zu groß sein, erzählt Wojtek.

Revier Bremerhagen 2000 Hektar Wald gehören insgesamt zum Revier Bremerhagen, das sich von Brandshagen am Strelasund bis Splietsdorf erstreckt. Am bekanntesten davon ist der Wald bei Bremerhagen, der dem Revier seinen Namen gibt. Hier gibt es den Naturlehrpfad inklusive eines Kinderspielplatzes mitten im Wald, die Jagdhütte und die Waldimkerei. Mehr als 200 Hektar im Revier sind Fichtenbestände – Tendenz abnehmend. Das Revier Bremerhagen ist eines von neun Forstrevieren im Forstamt Poggendorf.

„Der Wald hier bei Bremerhagen war vor den Stürmen so schön in Ordnung, wir waren auf einem guten Stand“, blickt Hendric Wojtek wehmütig nur wenige Wochen zurück. Jetzt sei der Harvester im Einsatz, die dicken und dünneren Stämme müssen aufgearbeitet und aus dem Wald geholt werden, riesige Lücken sind entstanden. „Angefallen ist in etwa so viel Holz, wie sonst innerhalb von drei Jahren geerntet wird“, informiert Wojtek. Das gesamte Waldbild habe sich innerhalb von zwei Wochen verändert.

