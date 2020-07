Ribnitz-Damgarten: 37-Jährige mit 2,8 Promille gestoppt

Stralsund

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende sowie am Montagmorgen sind der Polizei erneut zahlreiche Fahrer ins Netz gegangen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen standen.

Den Spitzenwert in Ribnitz-Damgarten konnte dabei eine 37-jährige Frau für sich verbuchen. Nach einem Hinweis von Zeugen wurde sie in ihrem Pkw von der Polizei gestoppt. Das Ergebnis: 2,8 Promille. Außerdem wurde in Barth die Fahrt eines 40-jährigen Mannes unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt. In Ribnitz-Damgarten hatte ein 31 Jahre alter Radfahrer nicht nur illegale Drogen intus. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,92 Promille festgestellt. Weitere Alkoholfahrten eines 31-Jährigen (0,61 Promille) in Niepars und eines 58-jährigen Fahrradfahrers (2,02 Promille) in Barth konnten unterbunden werden.

Unfall unter Drogen

Bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr auf der B105 bei Divitz-Spoldershagen kam ein 22 Jahre alte Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass dieser zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen stand. Weitere Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser konnten aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Radler mit 2,36 Promille

Auf der Insel Rügen war ein 39-Jähriger der Spitzenreiter. Er war in Poseritz mit dem Fahrrad unterwegs. Bei der Kontrolle seines Atemalkohols zeigte das Gerät einen Wert von 2,36 Promille an. In drei weiteren Fällen in Dranske, Bergen und Gingst wurden Pkw-Fahrer mit 1,29 Promille und 1,49 Promille, sowie ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC (Tetrahydrocannabinol, Wirkstoff in Cannabis) festgestellt. Die drei Männer waren 28, 48 und 24 Jahre alt.

In Stralsund kontrollierte eine Streife nach einem Hinweis der Kollegen der Bundespolizei am Sonnabend einen 34-jährigen in seinem Pkw. Er hatte 0,88 Promille intus.

Betroffene müssen sich verantworten

Im Bereich Grimmen wurde nach einem Zeugenhinweis ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit einem Alkoholwert von 2,05 Promille erwischt In Reinkenhagen wurden ein 62-Jähriger mit einem Wert von 0,98 Promille und in Loitz ein 66-Jähriger mit einem Wert von 1,02 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie werden sich wegen der Straftaten beziehungsweise der Ordnungswidrigkeiten verantworten müssen.

