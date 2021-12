Ribnitz-Damgarten

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Das Fest steht vor der Tür. In den Tagen vor dem besinnlichen Fest werden im Landkreis Vorpommern-Rügen noch einmal ein paar Impftermine angeboten. Hier die Übersicht.

Impfen mit Termin

Nur nach Terminvergabe wird unter anderem in Stralsund geimpft. Im Impfstützpunkt in der Rostocker Chaussee 110 und im Strelapark, Grünhufer Bogen 13-17, werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft.

Der Impfstützpunkt hat Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Dezember, morgens von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag ist hier auch jeweils von 13 bis 17 Uhr das Impfen möglich. Im Strelapark ist das Impfzentrum täglich von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag gibt es hier jedoch keinen Impfstoff von Biontech für Erwachsene. Stattdessen wird am Montag, 20. Dezember, im Strelapark eine Sonderimpfaktion für Kinder ab 5 Jahren angeboten.

In Ribnitz-Damgarten wird am Montag, 20. Dezember, geimpft, und zwar mit Termin von 12 bis 16 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz. Hier wird nur der Impfstoff von Moderna geimpft.

In der Bahnhofstraße 12 in Grimmen (Montag, 12 bis 16 Uhr) und in der Störtebeker Straße 8a in Bergen auf Rügen (Mittwoch, 12 bis 16 Uhr) wird mit dem Biontech-Impfstoff geimpft.

Termine gibt es unter der Impfhotline des Landkreises unter 0385/202 71 115 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) oder online unter www.corona-impftermin-mv.de.

Impfen ohne Termin

In Grammendorf, Grundschule, Dorfstraße 65, wird am Montag von 10 bis 16 Uhr der Biontech-Impfstoff ohne Termin verteilt. In Gingst, Gemeindehaus, Platz der Solidarität, gibt es am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr den Moderna-Impfstoff.

Möglich sind Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen. Für eine Boosterimpfung wird empfohlen, dass die Zweitimpfung mit einem der Impfstoffe von Biontech, Moderna oder sechs Monate her sein sollte. Die Einfachimpfung von Johnson & Johnson muss mindestens vier Wochen zurückliegen.

Als Boosterimpfung werden die Impfstoffe von Biontech oder Moderna empfohlen. Für Personen unter 30 Jahren sollte die Zweit- oder Boosterimpfung ausschließlich mit Biontech erfolgen. Die Empfehlung zur Auffrischimpfung gilt auch für Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche.

Von Robert Niemeyer