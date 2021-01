Richtenberg

Sonntagabend, 18.18 Uhr: Wahlleiter Andreas Fiedler verkündet das Ergebnis: „494 Wähler haben abgestimmt, 406 Stimmen haben wir für Frank Grape gezählt, 80 für Grit Kurtzmann.“

Über 80 Prozent für Bürgerbündnis

Damit war das Ergebnis deutlicher, als viele dachten. „Ich freue mich über die 81,8 Prozent, die mich gewählt haben“, sagte Frank Grape, der 18.20 Uhr das Wahllokal betrat, um zu hören, ob er es geschafft hat.

Frank Grape wird neuer Bürgermeister von Richtenberg. Quelle: Ines Sommer

„Trotzdem hätte ich mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet. Das heißt ja, dass einige Richtenberger keinen der beiden Kandidaten wählen wollten. Aber auch die müssen wir mitnehmen“, sieht der 52-Jährige, der für das starke Richtenberger Bürgerbündnis angetreten ist, seine Aufgabe.

1161 Richtenberger sollten wählen

Insgesamt 1161 Richtenberger waren am Sonntag zum Gang an die Abstimmungsurne aufgerufen. 373 von ihnen nutzten dieses Recht und gaben im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr in der Bahnhofstraße ihren Wahlzettel ab. 121 der 494 Wähler hatten zuvor per Briefwahl gewählt. Damit lag die Wahlbeteiligung bei knapp 43 Prozent. Acht Richtenberger hatten zwei Kreuze oder keins gemacht und sind deshalb als ungültige Stimmen im Wahlprotokoll vermerkt.

So kam am ganz späten Nachmittag Edith Grünschläger mit ihrem Mann ins Wahllokal. „Wir hatten noch Besuch und sind deshalb spät dran. Aber ist ja noch rechtzeitig“, sagte die Rentnerin aus Richtenberg. Im Wahllokal war kein Andrang, so war das Kreuz schnell gemacht. „Nun spazieren wir wieder in Ruhe zurück“, so die Frau nach dem Urnengang zufrieden. Auch in den letzten Minuten trudelten noch einige Richtenberger ein, um ihre Stimme abzugeben.

Ruhige und schnelle Auszählung

Wenige Sekunden nach 18 Uhr wurde das Wahllokal geschlossen, und die Auszählung der Stimmen begann. Der Wahlvorstand unter der Leitung von Andreas Fiedler mit Kerstin Schmietendorf, Jan Zipperling, Anja Schwebke, Michael Bugenhagen und Karolin Schmidt arbeitete sich Zettel für Zettel durch den Inhalt der Stimmboxen. Das Besondere an diesem 17. Januar 2021: Wegen Corona durften nur vier Zuschauer das Prozedere verfolgen. Gekommen war um 18 Uhr nur Grit Kurtzmann, eine der beiden Bürgermeister-Kandidaten. Sie wollte für die CDU ins Rathaus einziehen. Ein bisschen geknickt war sie schon nach der Auszählung. „Aber ich wollte zumindest, dass es einen Gegenkandidaten gibt“, sagte die 51-Jährige, die in der Nachbarstadt die Regionalschule leitet.

Der Wahlsonntag verlief in Richtenberg ohne besondere Vorkommnisse. Ganz lange Warteschlangen gab es nicht. „Aber wir hatten schon um die Mittagszeit ein bisschen Andrang“, so Karolin Schmidt. „Und auch kurz zur Kaffeezeit hörte man draußen vor der Tür ein paar Leute, die alle vorbildlich mit Abstand gewartet haben“, sagte Anja Schwebke. Viele hätten ihren Sonntagsspaziergang zur Feuerwehr gemacht, warf Michael Bugenhagen ein.

Neuwahl nach Wegner-Rücktritt nötig

Nötig wurde die Bürgermeisterwahl anderthalb Jahre nach der letzten Kommunalwahl, weil der langjährige Amtsinhaber Karldiether Wegner (parteilos) im Herbst das Handtuch geworfen hatte und zum 31. Dezember sein Büro im Rathaus räumen wollte. Und das nach 20 Jahren im Amt, einer ehrenamtlichen Arbeit, der er sich mit Leib und Seele verschrieben hatte.

Insgesamt kommt er sogar auf mehr als 30 Jahre, denn er war um die Wendezeit schon einmal Bürgermeister, machte dann eine Pause und feierte schließlich ein erfolgreiches Comeback. Dass er jetzt nicht mehr die ganze Amtszeit beendete, begründete der 75-Jährige im OZ-Gespräch damit, dass das Vertrauensverhältnis in der Stadtvertretung gestört gewesen sei, nachdem hinter seinem Rücken Entscheidungen getroffen worden waren. „Aber ich bin auch müde, will nicht mehr kämpfen und freue mich jetzt auf die Zeit mit meiner Frau“, klang er trotz aller Enttäuschung auch wieder ein bisschen versöhnlich.

Wahlkommission tagt am Montag

Derweil bereitet sich Frank Grape auf die ersten Amtshandlungen vor. Doch siegel- und unterschriftsberechtigt ist der Finanzbeamte in seiner Heimatstadt Richtenberg erst, wenn die Wahlkommission des Amtes am Montag die ordnungsgemäße Wahl und das Abstimmungsergebnis bestätigt haben. Doch er versäumte es am Abend nicht, dem Wahlvorstand für dessen Arbeit zu danken.

Von Ines Sommer